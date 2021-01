Notaufnahme Wolfsburg: Ein Silvester ohne Böller-Opfer

Kontaktbeschränkungen, keine Partys und Verbot von Feuerwerk-Verkauf: Wolfsburg erlebte wohl einen der ruhigsten Jahreswechsel aller Zeiten. Nicht nur die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr hatten Silvester 2020 vergleichsweise wenig zu tun, auch das Team der Zentralen Notfallaufnahme (ZNA) im Klinikum Wolfsburg verzeichnete in den Vorjahren deutlich mehr Arbeit.

Jeder dritte Patient stationär aufgenommen

„Am Silvestertag versorgte unsere ZNA insgesamt 93 Patientinnen und Patienten“, berichtet Klinikumssprecher Thorsten Eckert auf Nachfrage. Etwa jeder Dritte davon sei stationär aufgenommen worden. Die Zahl der Patienten sei nicht ungewöhnlich gewesen. Die Zahl der stationären Aufnahmen habe etwas unter dem Schnitt von sonst etwa 50 stationären Aufnahmen pro Tag über die ZNA gelegen.

Weniger alkoholisierte Personen

Auffällig: Im Vergleich zu vorherigen Silvestertagen und -nächten mussten zum Jahreswechsel 2020/2021 nur wenige alkoholisierte Personen versorgt werden, so der Klinikumssprecher. Und es sei niemand mit Verletzungen durch Feuerwerk in die Notfallaufnahme gekommen. Dafür aber Menschen mit Corona-Symptomen. Wie sonst auch an anderen Tagen seien Menschen mit Symptomen eines Schlaganfalls oder Herzinfarktes sowie mit Sturzverletzungen behandelt worden. Eckerts Fazit: „Ein normales Patientenaufkommen in Coronazeiten mit den ,klassischen‘ Symptomen in der ZNA.“

Dezernentin Müller dankt Wolfsburgern

Klinikumsdezernentin Monika Müller dankte auch im Namen der Mitarbeitenden des Klinikums allen Menschen, die den Jahreswechsel sehr verantwortlich gefeiert haben. „Die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger haben die Corona-Einschränkungen offensichtlich beachtet, jedenfalls wurde das Ziel der Einschränkungen und des Feuerwerksverbots erreicht und die Notaufnahme nicht durch sonst übliche Silvesterpatienten zusätzlich belastet.“

Auch Weihnachten Routine in der Notaufnahme

Bereits rund um die Weihnachtsfeiertage hatten Ärzte und Pflegepersonal der Notfallaufnahme zwar gut zu tun, allerdings war es im Vergleich zu den Vorjahren etwas ruhiger. „An den Weihnachtsfeiertagen hatten wir ein Patientenaufkommen wie sonst auch an normalen Werktagen“, bilanzierte Chefärztin Dr. Bernadett Erdmann. Es habe keinen „Ansturm“, aber auch keine Entlastung für die Mitarbeiter gegeben. „Es war das normale Routinegeschäft“, sagt Dr. Erdmann. Zusätzliches Personal habe in der Notfallaufnahme nicht eingesetzt werden müssen.

Patienten mit unterschiedlichen Symptomen an Weihnachten

Die Patienten seien Weihnachten mit unterschiedlichen Symptomen in die Notfallaufnahme gekommen. Wie erwartet seien darunter Menschen mit Bauchschmerzen gewesen, aber auch welche mit Beschwerden, die auf einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hindeuten. Zudem seien an den Feiertagen jeden Tag zwischen drei und fünf Patienten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Diese Patienten stellten sich fast alle mit corona-typischen Symptomen im Klinikum vor, berichtet Dr. Erdmann. „Einige von ihnen mussten stationär im Klinikum behandelt werden.“