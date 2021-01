879 Mädchen und 864 Jungen kommen im Klinikum Wolfsburg zur Welt

1743 Babys erblickten im Jahr 2020 im Klinikum Wolfsburg das Licht der Welt. Darunter sind 48 Zwillinge und zwei Drillinge. Es wurden etwas mehr Mädchen (879) als Jungen (864) geboren. 193 Kinder kamen als Frühchen zur Welt.

„Insgesamt sind wir mit der Geburtenzahl für das Jahr 2020 sehr zufrieden. Sie spiegelt das Vertrauen der werdenden Eltern aus Wolfsburg und auch der angrenzenden Region in unseren Kreißsaal und die Kompetenz unserer Geburtshilfe wider - auch bei der Versorgung von Früh- und Risikogeburten“, sagt Dr. Clemens Liebrich, kommissarischer Leiter der Frauenklinik.

Die Zahl der Geburten ging von 1797 im Jahr 2019 auf 1691 zurück. „Der leichte Rückgang der aktuellen Geburtenzahl ergibt sich aus einem leider insgesamt überregional in Niedersachsen zu beobachtenden Geburtenrückgang“, erklärt Dr. Liebrich.

Drillinge zuletzt am 24. Juli 2020

Die Geburtshilfe des Klinikums biete mit ihrem Perinatalzentrum Level I (Versorgung von Frühgeburten ab der 24. Schwangerschaftswoche) Eltern und Kindern auch bei Risikoschwangerschaften und -geburten ein maximales Maß an Sicherheit und Geborgenheit, betont Dr. Liebrich.

Dr. Clemens Liebrich ist der kommissarische Leiter der Frauenklinik am Klinikum Wolfsburg. Foto: Klinikum Wolfsburg

„Unsere Hebammen und Ärzte, Pflegekräfte, Geburtshelfer und Kinderärzte besitzen zudem eine große Erfahrung im Bereich von Mehrlings- und Risikogeburten.“ So kamen im Klinikum zuletzt am 2. Dezember 2020 und in 2021 bereits am 3. Januar Zwillinge auf die Welt. Am 24. Juli 2020 wurden zuletzt Drillinge geboren.

Corona-Pandemie ist „Langstreckenlauf“ für Geburtshilfe

Die Corona-Pandemie habe auch die Geburtshilfe am Klinikum vor große Herausforderungen gestellt, erzählt der Facharzt für Frauenheilkunde. Dr. Liebrich spricht von einem „Langstreckenlauf“, der mit hohem personellen, materiellen und organisatorischen Aufwand verbunden sei. „Unser wichtigstes Ziel ist, trotz der Pandemie den Eltern auch unter den aktuellen Umständen eine sichere Geburt für Mutter und Kind - denn beide sollen sich geborgen fühlen - zu ermöglichen und die Gesundheit unserer Patientinnen und unserer Mitarbeitenden bestmöglich zu schützen“, unterstreicht Dr. Liebrich.

In diesem Zusammenhang hätten sich die schon frühzeitig umgesetzten Maßnahmen wie zum Beispiel Besuchereinschränkungen und -verbote, Corona-Testungen für alle stationären Aufnahmen und auch die Patientenversorgung unter persönlicher Schutzausrüstung bewährt. Gerade in der aktuellen Situation mit dem erneuten Lockdown sei es wichtig, mit hoher Disziplin jedes Einzelnen das Konzept weiter umzusetzen und auszubauen, um den Schutz der Patientinnen, der Kinder und deren Angehörigen sowie des Klinikumspersonals zu gewährleisten.

Eine Begleitperson darf bei der Geburt dabei sein

Das Klinikum habe sehr großen Wert darauf gelegt, dass trotz der Corona-Pandemie werdende Mütter von einer vertrauten Person im Kreißsaal bei der Geburt begleitet und unterstützt werden können, sagt Dr. Liebrich. Die Begleitperson dürfe allerdings nur direkt bei der Entbindung ab Geburtsbeginn im Kreißsaal mit dabei sein. In der Zeit zwischen der Aufnahme der werdenden Mutter im Kreißsaal und dem Beginn des Geburtsvorgangs werden die Begleitpersonen gebeten, sich in einem Wartebereich aufzuhalten, in dem auch Hygiene- und Abstandregeln einzuhalten sind. Wer lieber außerhalb des Klinikums warten will, werde rechtzeitig vor Geburtsbeginn durch das Kreißsaalpersonal telefonisch informiert, so Dr. Liebrich. Während des stationären Aufenthalts von Mutter und Neugeborenem dürfen beide ebenfalls nur von einer Bezugsperson begleitet beziehungsweise besucht werden.

Familienzimmer werden angeboten

Auch die beliebten Familienzimmer auf der Geburtsstation wurden und werden weiterhin angeboten, sofern es die Kapazitäten zulassen. Dr. Liebrich: „Wir haben entsprechende Hygienekonzepte entwickelt, damit Eltern auch bei der derzeitigen Pandemie-Lage die ersten Stunden und Tage nach der Geburt gemeinsam verbringen können.“ Damit die Begleitperson aufgenommen werden kann, müsse sie eine Selbstauskunft über ihre letzten Aufenthaltsorte, mögliche Kontakte zu positiv-getesteten Personen und zu symptomatischen Erkrankungen beziehungsweise Infektionen ausfüllen. Auch ein negativer Covid-Abstrich, der nicht älter als 48 Stunden ist, sei erforderlich. „Es ist möglich, dass sich die Begleitperson auf eigene Kosten im Klinikum testen lässt. Bis das Ergebnis bekannt ist, muss die im Familienzimmer aufgenommene Begleitperson - zum Schutz der Gesundheit aller - eine FFP2-Maske tragen, erläutert Dr. Liebrich.

Personalsituation bei den Hebammen ist stabil

Und wie sieht es mit den Hebammen aus? Allgemein bekannt ist, dass in Deutschland ein Mangel an Hebammen herrscht. Im Wolfsburger Klinikum habe sich die Personalsituation stabilisiert, freut sich Dr. Liebrich: „Wir haben ein wachsendes Team aus langjährig erfahrenen und jungen Hebammen, das durch gezielte Personalrekrutierung weiter ausgebaut wird. Auch im Leitungsbereich qualifizieren wir aktuell Mitarbeiterinnen weiter, sodass wir optimistisch in die nähere Zukunft blicken.“

Zusätzlich werde das Hebammenteam durch medizinische Fachangestellte unterstützt, sodass sich die Hebammen direkt auf die Geburtshilfe konzentrieren könnten. Liebrich: „Seit dem vergangenen Jahr bilden wir weiterhin Hebammenstudierende der Universität Göttingen im berufspraktischen Teil in unserem Kreißsaal aus.“

Marie und Ben die beliebtesten Vornamen

Übrigens: Die Hitliste bei den Vornamen der 2020 in Wolfsburg angemeldeten Kinder führen Ben (17) und Marie (15) an. Bei den beliebtesten Mädchennamen folgen Lara (14), Mia (13), Emma, Lia und Mila (jeweils 12). Bei den Jungen liegt Ben vor Emil (15), Leon (14), Elias, Milan und Noah (jeweils 12).