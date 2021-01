Wolfsburgs OB rechnet schon bald mit mehr Corona-Impfstoff

Auf ein hartes Jahr der Pandemie blickt Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs zurück. Auch 2021 dürfte mit dem Coronavirus, seinen Folgen und den Wahlen im Herbst noch einmal eine Herausforderung werden. Wann die Wolfsburger wieder auf einen normalen Alltag hoffen können und was er sich für die letzten Monate im Amt vorgenommen hat, verrät Mohrs in einem Jahresinterview, das dieses Mal mit Mundschutz stattfand.

Herr Mohrs, am Dienstag haben in Wolfsburg die Corona-Impfungen begonnen. Wie läuft der Impfstart aus Ihrer Sicht?

Klaus Mohrs: Er läuft schon langsamer an als angenommen. Wir hätten uns wesentlich mehr Impfstoff gewünscht. Ob wir nächste Woche eine zweite Lieferung bekommen, steht in den Sternen. Die Kolleg*innen im Impfzentrum könnten deutlich mehr verimpfen und würden dies auch gerne tun. Ich glaube aber, dass wir in zwei, drei Wochen, auch dank der Zulassung des Moderna-Impfstoffs, deutlich mehr Impfstoff bekommen werden. Das halte ich auch für notwendig. Die Beschlüsse von gestern (Anmerkung der Redaktion: Das Gespräch fand am Mittwoch statt), die aus meiner Sicht richtig und notwendig waren, zeigen, wie wichtig es ist, zügig zu impfen.

Im Moment kann man das Gefühl haben, dass es immer schlimmer wird.

Genau. Man hört von Mutationen aus England, die eine viel höhere Ansteckungsgefahr mit sich bringen, und ist in Sorge. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit dem Impfen schnell vorankommen. Das müssen der Bund und die Länder jetzt leisten. Die Kommunen haben superschnell die Impfzentren fertiggestellt. Eine grandiose Leistung derer, die dort gearbeitet haben. Und jetzt steht da viel zu viel still. Übermorgen haben wir Oberbürgermeister*innenkonferenz und werden sicher sehr viel Druck machen.

Wie ist die Lage im Klinikum? Sind viele Mitarbeiter erkrankt?

Beim Personal gibt es nicht so viele Coronafälle. Da zahlt sich aus, dass wir im Klinikum von Anfang an extrem viel getestet haben. Das hat uns sicherlich vor dem einen oder anderen Herd bewahrt.

Und die Covid-Station ist von einer Überlastung weit entfernt?

Naja, wir sind schon deutlich stärker belegt. Aktuell haben wir 22 Covid-Patientinnen (Anmerkung der Redaktion: Stand 6. Januar), vor Weihnachten waren es nie mehr als acht. Auf der Intensivstation liegen sechs Corona-Patientinnen, von denen zwei beatmet werden. Die Erkrankten kommen aus allen Altersgruppen. Die Belastung, insbesondere die Intensivstation im Parallelbetrieb zu betreuen, ist für das Klinikum enorm gestiegen .

In Ihrem Neujahrsgrußwort äußerten Sie die Sorge vor einem Verlust vieler Arbeitsplätze. Sehen Sie dafür konkrete Anzeichen?

Ich habe ja nun ein paar Krisen im beruflichen Bereich hinter mir, aber um Arbeitsplätze musste ich mir nie große Gedanken machen. Das kann jetzt anders werden. Ich sorge mich um den Einzelhandel, die Gastronomie und die Hotellerie. Die Dienst- und Geschäftsreisen, von denen unsere Hotels sehr stark leben, wird es vermutlich nicht so schnell wieder in dem gewohnten Umfang geben. In der Corona-Phase haben wir gelernt, dass manche Dienstreise, die Zeit gekostet hat, verzichtbar ist und durch eine Videokonferenz ersetzt werden kann.

Was man auch gesehen hat: Dass man nicht unbedingt im Büro sein muss, um zu arbeiten. Haben Sie Sorge, dass die Bürokomplexe, die Signa in der Innenstadt plant, nicht benötigt werden?

Signa wird mit einem völlig neuen und innovativen Bürokonzept arbeiten. Daran mangelt es auf jeden Fall in Wolfsburg. Volkswagen will sehr viel mehr Personal im IT-Bereich einstellen. Und gerade diese jungen Leute wollen nicht in Einzel- oder Doppelbüros arbeiten. Sie wünschen sich ein moderneres offenes und kommunikatives Arbeitsumfeld.

Haben Ihnen andere Investoren zurückgemeldet, dass sie jetzt lieber abwarten?

Wohnungsinvestor*innen denken in Zyklen von 30 Jahren und wissen, dass sie ein, zwei Mal in diesem Zyklus Durchhänger haben. Die schauen sich an, wie zukunftsträchtig ihre Investition insgesamt ist. Ich bin sehr optimistisch, dass die Städte insgesamt und Städte mit solch prägenden Arbeitgeberinnen wie Volkswagen weiterhin hochattraktiv sein werden.

Welches Jahr war in Ihren Augen schlimmer für Wolfsburg: 2015 mit dem Hereinbrechen der Dieselkrise oder 2020 mit der Pandemie?

Dieselgate war für die Stadt insofern besonders schwierig, weil wir über viele Jahre bis heute extrem viele Einnahmen verloren haben. Wir wären mit einigen Projekten schon viel weiter, wenn wir sie hätten finanzieren können. Aber in der Abwägung mit Corona, mit dem Hanns-Lilje-Heim, mit den möglichen Schäden für die Wirtschaft, die vielen Vereine und Organisationen, die für eine Stadtgesellschaft so wichtig sind, kann man es gar nicht abwägen. Rückblickend kann ich sagen, dass die ersten sechs, acht, zehn Wochen im Krisenstab zum Teil schon bitter waren.

Haben Sie irgendwann mal gedacht: Warum habe ich bloß meine Amtszeit verlängern lassen?

Die Frage haben mir viele gestellt. Aber »Was wäre gewesen, wenn« passt nicht in mein Denkschema. Am Anfang der Pandemie hat mich eine ältere Wolfsburgerin angesprochen und gesagt: »Jeder kriegt die Aufgaben, die für einen da sind und denen man gewachsen ist.« Ich glaube, es war gut, dass jemand mit meinen Erfahrungen den Krisenstab geleitet hat. Gerade in den ersten Wochen, als es noch keine Strukturen gab und viel über die Verbindungen zu Volkswagen und in die Ministerien gelöst werden musste. Vielleicht war es auch gut, keine Rücksicht auf eine Wiederwahl nehmen zu müssen, wenn es darum ging, unangenehme Wahrheiten verkünden zu müssen.

Da kann was Wahres dran sein. Gibt es etwas, was Sie im Nachhinein anders entscheiden würden?

Natürlich hätte ich mir in den ersten Corona-Wochen manchmal gewünscht, das zu wissen, was ich einen Tag vorher nicht wusste. Und wenn ich weiß, dass heute im Hanns-Lilje-Heim täglich mindestens 100 Schnelltests für Mitarbeiterinnen und Besucherinnen verwendet werden, denke ich daran, wie wir in den ersten Tagen des Ausbruchs in diesem Heim um 60 Tests gekämpft haben.

Sie sind doch sehr gut vernetzt. Haben Sie gehört, ab wann wir wieder mit einer Art Alltag rechnen können?

Meine Einschätzung wäre: Definitiv nicht vor Ostern. Ich hoffe, dass es wie im letzten Jahr zwischen Ostern und Sommer weiter bergauf geht und dass wir nach dem Sommer diejenigen, die geimpft werden wollen, geimpft haben. Es ist für alle gerade eine harte Phase. Ganz vielen fehlt die Möglichkeit, sich zu treffen, gemeinsam Sport zu treiben. Für Menschen, die gerne im Chor singen, ist es furchtbar, ihrem Hobby nicht nachgehen zu können. Ich hoffe, dass das nicht einen zweiten Winter so kommt. Deshalb stehe ich auch hinter der Entscheidung, den Lockdown zu verlängern.

Was möchten Sie neben der Verwaltung der Pandemie bis zur Kommunalwahl im Herbst schaffen?

Mein Hauptaugenmerk liegt darauf, die Pandemie gut in den Griff zu bekommen. Darüber hinaus hätte ich gerne, dass das eine oder andere Projekt weiter ins Laufen kommt. Dass wir die Verkehrsprojekte weiterbetreiben, dass die Feuerwachen gut in die Planung kommen. Ein Thema darf man überhaupt nicht vergessen: die Elektromobilität. Volkswagen wird sicherlich in den nächsten Monaten gerade in Wolfsburg sehr viele Elektroautos auf den Markt bringen. Dass die Infrastruktur passt, ist ein wichtiges Anliegen. Und dass, wenn wir wissen, wie der Glasfaserausbau vom Bund und der EU gefördert wird, die noch fehlenden 30 Prozent in Wolfsburg mit Leitungen versehen werden. Guten Mutes bin ich, dass bis zum Sommer unser Smart-City-Konzept steht und wir danach die weiteren Förder-Millionen abrufen können.

Woran scheitert eigentlich die Verkehrspolitik? Fehlt schlichtweg das Geld, um Großprojekte wie die Ertüchtigung der Achse L290/Dieselstraße oder die Alternative Grüne Route umzusetzen?

Sie scheitert gar nicht. Was ich als Oberbürgermeister auch lernen musste, ist, dass Planungen in Deutschland lange dauern und dass gerade einige Verkehrsprojekte auch deswegen länger dauern, weil es einen hohen Informations- und Beteiligungsbedarf bei den Menschen gibt, was ich damit nicht kritisiere. Bei der L290 hätten wir mindestens eineinhalb Jahre gespart, wenn nicht immer neue Fragen und damit Planungsaufträge aufgekommen wären.

Geduld brauchen nicht nur die Autofahrer, sondern auch die Feuerwehrleute.

Bei der Feuerwache hatten wir ein Stück weit Stillstand. Das war nach Dieselgate zuerst etwas dem Geld geschuldet, dann aber auch zunehmend dem Gefühl, dass wir vielleicht doch zwei Feuerwachen benötigen. Ein Gutachten hat uns darin bestätigt. Ich hatte mal gehofft, in meiner Amtszeit mindestens noch den ersten Spatenstich für die neue Feuerwache zu machen.

Das wird knapp, oder?

Das wird nicht mehr funktionieren. Aber zumindest werde ich die Planung noch ein Stück mit vorantreiben.

Vieles, von dem, was Sie sich zu Beginn Ihrer Amtszeit vorgenommen haben, haben Sie geschafft. Worauf sind Sie besonders stolz?

Ich freue mich am meisten, dass es uns gelungen ist, intensiv in den Kindertagesstätten, Krippen und Schulen voranzukommen. Ich bin damals heftig von wenigen Ratsmitgliedern für die Entwicklung der Ganztagsgrundschulen kritisiert worden,. Es hieß, damit würden Kinder von ihren Familien entfremdet. Wir sind die erste Stadt in Niedersachsen gewesen, die sehr konsequent die Horte in Ganztagsschulen umgewandelt hat, was auch dazu führte, dass wir viele Horte zu Krippen umbauen konnten. Meine These war: Um Familie und Beruf in Einklang zu bringen, bedarf es einer entsprechenden städtischen Infrastruktur. Nur dann werden die Menschen auch ihren Kinderwunsch realisieren und Familien gründen. Ich habe früh angefangen umzusteuern, und dass das von Iris Bothe bis heute erfolgreich weiterbetrieben wurde, ist etwas, von dem ich meine, es hat besonders gut geklappt. Ich freue mich, dass seit 2012 über 400 Kinder pro Jahr mehr geboren werden.

Frau Bothe möchte Ihre Nachfolge antreten. Die Wahlen im Herbst stehen unter Corona-Vorzeichen. Auf welche Szenarien bereitet die Kommune sich vor?

Wir werden sicherlich zweigleisig fahren und auf jeden Fall mit erhöhten Hygienestandards arbeiten. Da wir in Wolfsburg traditionell viele Wahllokale haben, wird es meiner Einschätzung nach keine großen Schlangen geben. Ich bin sicher, dass die Zahl der Briefwählerinnen weiter steigt. Aber ich hoffe auf eine relativ normale Wahl und einen relativ normalen Wahlkampf, in dem sich die Kandidatinnen den Wählerinnen nicht nur im Internet, sondern auch an Ständen und bei Hausbesuchen präsentieren können. Es ist wichtig, dass Wählerinnen die Kandidat*innen auch mal sehen und hören können.

Sie möchten bestimmt, dass die SPD-Kandidatin gewinnt. Wird es schwer für Frau Bothe gegen Herrn Weilmann, den Ersten Stadtrat?

Ich bin als Oberbürgermeister der Neutralität verpflichtet. Von daher werde ich mich dazu nicht äußern. Ich hoffe, dass die Wähler sich sehr genau anschauen, wer welches Profil hat, und dann entscheiden. Gott sei Dank wählt ja nicht der Oberbürgermeister seine Nachfolge, sondern die Wähler*innen.

Na, eine Stimme haben Sie auch.

Eine Stimme habe ich, und da weiß ich auch schon, wie ich sie abgeben werde. Aber das mache ich dann als Privatperson und nicht als Oberbürgermeister. Ich halte es für ganz wichtig, dass sich das Rathaus neutral verhält.