Radweg entlang der Nordsteimker Straße bleibt vorerst gesperrt

Der Radweg an der Nordsteimker Straße ist seit Wochen gesperrt - zum Örger so manchen Radfahrers.

Unser Leser machte seinem Ärger über die Sperrrung des Radweges kräftig Luft. Er hält diese für unnötig, weil zumindest nicht erkennbar gearbeitet werde. Die ausgeschilderte Umleitung an den Feuerlöschteichen vorbei sei zudem gefährlich, monierte unser Leser. Das sieht man in der Stadtverwaltung anders. Dort fragten wir nach den Gründen für die Sperrung des Radweges. Diese hängt tatsächlich mit dem neuen Stadtteil Sonnenkamp zusammen, heißt es in der Stellungnahme. Wir hatten per Mail angefragt.

Sperrung bis zum Ende der Erschließung

Seit November 2020 ist der Radweg gesperrt, schreibt die Stadt. Und das bleibe er bis zum Ende der Erschließungsarbeiten für den neuen Stadtteil, heißt es weiter. Diese würden nun sukzessive Zug um Zug ausgeführt. So stünden „... Rodungs- und Böschungsarbeiten, die Herstellung von Durchlässen, der Bau der leitungsgebundenen Infrastrukturen und Entwässerungsanlagen, Rigolen und Regenrückhaltebecken sowie Wegebauarbeiten und so weiter...“, zählt die Verwaltung auf.

Für eine zeitweise Freigabe brauche es aufwändige Absturzsicherungen

Um Gefahren für Radfahrende abzuwenden, hätten die an den Erschließungsarbeiten beteiligten Fachbereiche beschlossen, den Radweg für die gesamte Zeit der Arbeiten zu sperren, denn: „Eine jeweils nur temporäre Bereitstellung des Radweges während der Baumaßnahmen würde aufgrund der steilen Böschungen in diesem Abschnitt eine umfangreiche und teure Absturzsicherung erforderlich machen, die mit der Radwegumfahrung vermieden werden kann“, schreibt Christiane Groth von der Kommunikation der Verwaltung.

Menschen müssen mit weiteren Sperrungen rechnen

Abgesehen davon sei die Umleitung nur „... geringfügig länger“ und besitze eine „ … feste Oberfläche“. Damit gilt diese Strecke aus Sicht der Stadt als sicherer Alternative für den eigentlichen Radweg. Vorsorglich kündigt die Stadt schonmal an: „Bedingt durch die Bautätigkeiten werden weitere temporäre Einschränkungen gewohnter Wegenutzungen wahrscheinlich sein.“ Wie diese Einschränkungen aussehen und wann sie zu erwarten sind, hängt demnach vom Baufortschritt im neuen Stadtteil Sonnenkamp ab. Darüber wolle man die Menschen aber rechtzeitig informieren.