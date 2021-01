VW-Kraftwerk: Saubere Energie auf der ehemaligen Kohlehalde

Wer in diesen Tagen auf dem Werksgelände in Wolfsburg unterwegs ist, sieht die Baukräne am Heizkraftwerk West schon aus der Ferne. Seit Mitte November wird dort auf der ehemaligen Kohlenhalde ein Gebäude für die neue Gas- und Dampfturbinenanlage errichtet. Dafür wurden bereits rund 1000 Bohrpfähle in die Erde getrieben und die Bodenplatte gegossen, auf der künftig die Gas- und Dampfturbinen sowie die Abhitzekessel stehen werden. Jetzt ist der Hochbau an der Reihe, das Gebäude wächst Tag für Tag ein Stück weiter in die Höhe, wie Volkswagen mitteilte.

Leichte Zeitverzögerung wegen Corona

Am Ende werden es etwa 40 Meter sein. Die beiden noch zu errichtenden Schornsteine werden eine Höhe von 59 Meter haben. „Wir kommen mit den Arbeiten gut voran, auch wenn wir aufgrund der Corona-Einschränkungen etwas hinter dem Zeitplan liegen“, sagt Matthias Barkowski, technischer Geschäftsführer der VW Kraftwerk GmbH.

Die Anlage geht 2022 in Betrieb

In Betrieb gehen wird die neue Anlage erst im kommenden Jahr, also 2022. Bis dahin ist noch einiges zu tun. Parallel zur Fertigstellung des Gebäudes werden nach und nach die tonnenschweren Großkomponenten auf die Baustelle gebracht.

Der Hochbau hat begonnen: Das Gebäude wird bis zu 40 Meter hoch und soll die neue Gas- und Dampfturbinenanlage sowie den Leitstand beherbergen. Foto: Andreas Hoffbauer

Die Dimensionen der einzelnen Bauteile sind beachtlich. So sind bereits die Wände für die Abhitzekessel angeliefert worden, die bis zu 20 Meter lang sind und 35 Tonnen wiegen. Die Gasturbinen, die Ende April erwartet werden, wiegen jeweils 216 Tonnen.

Ein Umbau hätte sich nicht gelohnt

Der Neubau auf der ehemaligen Kohlenhalde ist notwendig, da der Umbau der bestehenden Anlage nicht sinnvoll gewesen wäre. Barkowski: „Wir hätten erst einen Block stilllegen und entkernen müssen, um dort dann anschließend reinzubauen. Das war für uns kostentechnisch wenig attraktiv und hätte Probleme bei der Versorgungssicherheit zur Folge haben können.“ Weiterhin genutzt werden soll allerdings der 85 Meter hohe Kühlturm. Die Anschlüsse, um die neue Anlage mit dem Turm zu verbinden, sind bereits installiert.

Emissionen werden um 60 Prozent reduziert

Auch das Heizkraftwerk Nord/Süd wird aktuell von Kohle auf Erdgas umgerüstet, die Bauarbeiten stehen hier kurz vor dem Abschluss, erste Tests mit der neuen Gas- und Dampfturbinenanlage sollen noch im Januar starten. Parallel wird in den nächsten Wochen und Monaten außerdem eine neue, etwa 33 Kilometer lange Gas-Pipeline von einer Verteilerstation in Walle bei Braunschweig ins Werk verlegt.

Alles etwas größer: Die Wände für die Abhitzekessel sind bereits angeliefert worden (links im Bild liegend). Sie sind bis zu 20 Meter lang und wiegen 35 Tonnen. Foto: Andreas Hoffbauer

„Mit den beiden neuen Anlagen werden wir künftig die CO2-Emissionen dauerhaft um rund 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr senken“, sagt Barkowski. Dies entspreche dem jährlichen CO2-Ausstoß von aktuell etwa 870.000 Fahrzeugen – ein Rückgang von fast 60 Prozent im Vergleich zu den bisherigen Emissionen.