So geht Wolfsburg ins Superwahljahr

Wolfsburg. Eine neue Partei will in den Wolfsburger Rat. Die Piraten sind unschlüssig. Die SPD stellt ihre Wahlinteressen hinter die Pandemie-Bekämpfung zurück.

Einem Superwahljahr der etwas anderen Art blicken die Wähler, aber auch die Parteien im Januar 2021 entgegen. Wenn im September die Wolfsburger Ratsmitglieder, die Ortsratsmitglieder, ein neuer Oberbürgermeister sowie die Bundestagsabgeordneten gewählt werden, findet die Wahl womöglich auf Corona-Abstand statt – und davor ein Wahlkampf mit Kontakteinschränkungen.

Stefan Kanitzky sieht dies durchaus als Herausforderung. Die Partei Volt, der er angehört, wurde erst 2017 gegründet, der Bekanntheitsgrad der pro-europäischen Bewegung hält sich noch in Grenzen. Angst, die Unterschriften nicht zusammenzubekommen, die notwendig sind, um erstmals zur Kommunalwahl und Bundestagswahl zugelassen zu werden, hat der zur Neige gehenden Ratsperiode von der CDU zu Volt gewechselte Ratsherr nicht. „Wir sind digital sehr gut organisiert und gut vernetzt.“

„Wahlkampf wird sich in soziale und digitale Medien verlagern“

Die größte Oppositionskraft Wolfsburgs trifft sich am Mittwoch trotz Kontakteinschränkungen ganz analog. Rund 25 Mitglieder der Parteipolitisch Unabhängigen Gemeinschaft, erklärt Vorstand Andreas Klaffehn, hätten sich zur Mitgliederversammlung im Föhrenkrug angemeldet. Dort will die PUG ihren Oberbürgermeisterkandidaten aufstellen. Die Wahllisten für Ortsräte und Rat werden später erstellt.

Auch wenn Aufstellungsversammlungen stattfinden dürfen: Klaffehn rechnet damit, dass die Kontaktbeschränkungen noch bis in den Sommer, wenn nicht sogar bis zur Wahl selbst, andere Veranstaltungen unmöglich machen. „Große Kundgebungen können mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht stattfinden“, vermutet er. Auch auf Bürgerveranstaltungen zählt er nicht. „Der Wahlkampf wird sich in die sozialen und digitalen Medien verlagern.“

CDU-Kandidat schon mit Bewerbervideo - SPD hält sich noch zurück

Der CDU-Oberbürgermeisterkandidat Dennis Weilmann hat schon vor Wochen ein Bewerbervideo ins Netz gestellt. Die im November nominierte SPD-Kandidatin Iris Bothe hält sich noch zurück. Auch der Unterbezirksvorsitzenden der Sozialdemokraten steht der Sinn im Januar 2021 nicht nach Wahlkampf: „Wir sind im Moment noch dabei, die politischen Verordnungen an die Bürgerinnen zu bringen“, hält Immacolata Glosemeyer fest.

Die Sorgen der Menschen um Kinderbetreuung, Arbeitsplätze und Coronahilfen stünden jetzt im Vordergrund. Außerdem, so Glosemeyer, wolle die SPD keine Delegiertenwahlen abhalten, bei denen Präsenzpflicht herrscht. „Wir möchten ein gutes Beispiel abgeben. Das kann man verschieben, und das wollen wir verschieben“, betont sie.

FDP bestimmt Oberbürgermeisterkandidaten Anfang Februar

Die Wolfsburger FDP hat die Kür eines potenziellen Oberbürgermeisterkandidaten schon zweimal verschoben. Am 2. Februar trifft sich der Wolfsburger Kreisverband nun aber zu diesem Zweck im Kulturzentrum Hallenbad. Da die Liberalen bei dieser Gelegenheit auch einen Bundestagskandidaten für den Wahlkreis 51 aufstellen wollen, kommen auch Vertreter aus Gifhorn und Helmstedt in den Schachtweg.

Die Wolfsburger Kreisvorsitzende Kristin Krumm freut sich derweil darüber, dass sie für Platz Drei der niedersächsischen Landesliste im Gespräch ist. Um den Wahlkampf macht sie sich keine Sorgen. Es gebe schon kreative Ideen. „Ich denke, dass sich noch viel mehr auf die sozialen Medien verlagern wird als im letzten Wahlkampf“, vermutet die Marketingberaterin.

Linke: So viele Ratsmandate wie möglich

Ein Ratsmandat und ein Ortsratsmandat hat Die Linke im September zu verteidigen. Der Kreisvorsitzende Ilario Ricci legt die Latte allerdings höher: „Wir wollen so viele Mandate wie möglich. Umso mehr können wir bewegen.“ Der Partei ist seiner Schilderung nach besonders daran gelegen zu erfahren, wo die Wolfsburger „der Schuh drückt“. Ein Wahljahr unter Pandemie-Bedingungen bietet dafür nicht die optimalen Voraussetzungen.

Doch aus Sicht des Kreisverbandes haben sich vom OB-Kandidaten Bastian Zimmermann bereits erprobte Online-Bürgersprechstunden als geeignetes Format erwiesen. In einer herkömmlichen Mitgliederversammlung, an der am 20. Januar auch Helmstedter und Gifhorner Parteimitglieder teilnehmen, soll die Bundestagsabgeordnete Pia Zimmermann erneut für die Landesliste vorgeschlagen werden.

Noch offen ist, ob die Wolfsburger Piraten erneut zur Kommunalwahl antreten. Ratsfrau Piroska Evenburg weiß nicht, ob sie eine dritte Ratsperiode anstrebt. Die Lehrerin ist derzeit voll und ganz mit der Umsetzung wechselnder Anordnungen für den Schulunterricht ausgelastet. Die Unterschriften, die Voraussetzung sind, damit die Piraten zur Bundestagswahl antreten dürfen, hat sie bereits eingesammelt und eingereicht.

Das Ziel der Newcomer-Partei Volt lautet, bei der Kommunalwahl in allen fünf Wahlbereichen und so vielen Ortsratsbereichen wie möglich anzutreten. „Wir sind im Moment stark in der Vorbereitung, um ein schlagkräftiges Team aufzustellen“, sagt Stefan Kanitzky. Einen Oberbürgermeisterkandidaten wird Volt wohl nicht aufstellen. Im Moment, so Kanitzky, gebe es unter den sechs Gifhorner und Wolfsburger Parteimitgliedern niemanden, der die Kompetenz hätte, um das Amt auszuüben.