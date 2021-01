Öffnung der Wolfsburger Kinderklinik erneut verschoben

Es will einfach nicht klappen: Die Eröffnung der neu gebauten Kinderklinik am Klinikum Wolfsburg verschiebt sich erneut. Nach den ursprünglichen Plänen war eine Fertigstellung im September 2017 vorgesehen gewesen. Nachdem dieser Termin lange verstrichen war, sollte die Einweihung am 20. März 2020, dann am 2. Oktober 2020 und schließlich am 19. Januar 2021 gefeiert werden. Doch eine Reihe von Pleiten, Pech und Pannen verhinderte dies. Nun wird der März für die Eröffnung anvisiert.

Ausmaß des Schadens ist größer als erhofft

„Im Rahmen der konkreten Umzugsvorbereitungen wurde in dem Gebäude ein weiterer Wasserschaden entdeckt“, teilte Klinikumssprecher Thorsten Eckert am Freitag mit. Da das Ausmaß größer sei als erhofft, müsse das Klinikum die für den 19. Januar vorgesehene, teilweise Inbetriebnahme der neuen Kinderklinik verschieben.

Sachverständige und Baufirmen haben laut Eckert die neuen Wasserschäden geprüft. „Die betroffenen Bereiche müssen getrocknet und zum Teil saniert werden“, so Eckert weiter. Das Klinikum hoffe, dass diese zusätzlich erforderlichen Arbeiten im März abgeschlossen werden können. Vorgesehen sei nun, dass die Kinderklinik direkt im Anschluss ihre Stationen in den beiden Obergeschossen des Neubaus in Betrieb nimmt.

Kinder-Notfallambulanz zieht ins Erdgeschoss

Die Kinder-Notfallambulanz wird in das Erdgeschoss des neuen Klinikgebäudes ziehen - im März zunächst aber nur provisorisch. „Diese Ebene wird nach einem ersten Wasserschaden bereits seit dem Herbst saniert. Die Arbeiten liegen derzeit im Plan, werden aber voraussichtlich erst im April abgeschlossen“, sagte Eckert.

Bakterien im Trinkwassernetz gefunden

Mitte September 2020 hatte ein erster Wasserschaden die für den 2. Oktober 2020 geplante Inbetriebnahme der neuen Kinderklinik verhindert. Bereits Mitte Februar war die für Ende März 2020 geplante Eröffnung verschoben worden. Grund damals war, dass bei routinemäßigen Proben im Trinkwassernetz des Neubaus mikrobielle Spuren festgestellt worden waren. Die aufgefundenen Bakterien, so hieß es damals, seien an sich harmlos. Für Patienten mit angegriffenem Immunsystem – vor allem bei chronischen Erkrankungen – könnten sie jedoch eine Gefährdung darstellen.

Bereits Ende September 2019 hatte der städtische Geschäftsbereichsleiter Hochbau, Dr. Christian Brinsa, von Pleiten, Pech und Pannen beim Bau der neuen Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum berichtet. Die Psychosomatik mit 16 Betten war im Juni 2018 in Betrieb gegangen. Hier hatte sich die Fertigstellung um 18 Monate verzögert. Die Baukosten stiegen um 500.000 Euro auf 6,2 Millionen Euro.

47 Betten auf drei Etagen

Noch problematischer gestaltete sich der Bau der Somatik, der an den Altbau anschließt. Auf drei Etagen stehen 47 Betten zur Behandlung von rein körperlichen Beschwerden zur Verfügung. „Es gab insgesamt 40 Planungsänderungen“, berichtete Brinsa damals. Die Kosten stiegen um sechs Millionen Euro auf rund 28 Millionen Euro. Das Land Niedersachsen hatte zugesagt, sich mit sieben Millionen Euro an den Baukosten zu beteiligen.

Die alte Kinderklinik will das AWO-Psychiatriezentrum Königslutter nutzen. Dort sollen Tageskliniken für Kinder und Jugendliche, Erwachsene und für Menschen ab 65 Jahre entstehen.