Experten: Psychische Erkrankungen nehmen durch Corona-Pandemie zu

Homeoffice, Kinderbetreuung zu Hause und Homeschooling sind herausfordernd. Hinzu kommen familiäre Konflikte durch räumliche Enge, eingeschränkte soziale Kontakte, finanzielle Sorgen und Zukunftsängste: Die Corona-Pandemie kann ernste psychische Folgen haben. Drei Viertel der Psychiater und Psychotherapeuten in Deutschland rechnen mit einem coronabedingten Anstieg psychischer Erkrankungen in den kommenden Monaten. Das geht aus der Studie „Psychische Gesundheit in der Krise“ der Krankenkasse Pronova BKK hervor, für die 154 Psychiater und Psychotherapeuten in Praxen und Kliniken befragt wurden.

Bewegung und Tageslicht helfen der Psyche während der Pandemie-Zeit

„Es wird einen Anstieg psychischer Erkrankungen geben“, sagt auch Reinhild Zenk, Leitende Psychologin im Klinikum Wolfsburg. Isolation sei auf lange Sicht schädlich. Dennoch betont die Psychologin: „Nicht jeder, der sich derzeit psychisch nicht gut fühlt, hat eine Depression. Das ist eine normale und gesunde Reaktion auf den Kontaktmangel. Es wäre geradezu unnormal, auf Isolation mit gesteigerter guter Laune zu reagieren.“ Wichtig seien zurzeit: Gespräche mit Freunden, wenn auch nur am Telefon, Tageslicht und Bewegung. „Wer sich zweimal täglich 20 Minuten ordentlich bewegt, sorgt dafür, dass der Körper Glückshormone ausschüttet, die so etwas wie ein natürliches Antidepressivum sind.“ Hilfe sollte man sich holen, wenn Antriebslosigkeit, Angespanntheit und Schlafstörungen zusammenkommen und es den Alltag so einschränkt, dass man den Tag nur noch mit Mühe übersteht. Doch an einen Platz für eine von der Krankenkasse bezahlte Behandlung zu kommen, kann kompliziert und aufwendig sein. „Die Wartezeit auf einen Therapieplatz beträgt schon mal ein halbes Jahr.“ Der Bedarf unter den gesetzlich Versicherten sei weitaus höher, als es kassenzugelassene Therapeuten beziehungsweise Plätze gebe. Bei der Suche können der Psychotherapie-Informationsdienst des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen oder die Psychotherapeutenkammer Niedersachsen helfen.

Der Beratungsbedarf ist derart gestiegen, dass eine Notberatung eingerichtet wurde

Zu Hause die Kinderbetreuung und die Arbeit im Homeoffice miteinander zu kombinieren, kann zu Überforderung führen (Symbolbild). Foto: Christian Beutler / dpa

Zenk leitet fachlich neben ihrer Arbeit im Klinikum das Wolfsburger Institut KIM (Konzept integrativer Methodik) – dort sind Psychologen und Sozialarbeiter angegliedert, die außerhalb des Kassensystems beraten. „Sonst erhalten wir im Monat vier Anfragen, jetzt sind es 20.“ Das Team erhalte derzeit unglaublich viele Anfragen von Studenten, die in Not sind, weil sie unter der Isolation leiden. Es mangele an Begegnungen mit Menschen, Vorlesungen liefen nur noch digital, in den Fakultäten seien Ansprechpartner nicht erreichbar. „Der Beratungsbedarf ist derart gestiegen, dass wir eine Notberatung eingerichtet haben. Zwei Mitarbeiter bieten ehrenamtlich Notberatung in Braunschweig in den Räumen einer Kirche an.“ Die Studenten hätten Symptome einer Depression. Ohne Begegnungen machten sie keine Lebenserfahrungen mehr, um das isolierte Lernen zu kompensieren. Auch ältere Menschen litten stark unter der Isolation, und sie wichen im Gegensatz zu jungen Menschen weniger auf Social-Media-Kanäle aus und vernetzten sich nicht digital. „Es riegeln sich auch fitte ältere Menschen komplett ab und warten auf die Impfung.“ Die Folge: psychische Erschöpfungszustände. Zenk vergleicht den Menschen mit einer Pflanze, die durch Photosynthese Energie bildet. „Zwar kann man eine Pflanze kurzfristig in einen dunklen Raum stellen, aber nicht monatelang. Dann fehlt das Licht, also die Kontakte zu Mitmenschen, um unsere Batterien aufzuladen.“ Zudem hat Zenk festgestellt: „Durch übertriebene Ängste vor Krankheitserregern nehmen Zwangsstörungen wie Waschzwänge zu.“

Auf den psychosomatischen Stationen für Kinder und Jugendliche häufen sich die Therapieanfragen

Ein weiteres Thema: „Die Pandemie hat das Problem von Computerspiel-, Social-Media- und Internetsucht bei Kindern und Jugendlichen verstärkt. Manche sind auch rückfällig geworden, da ohne Schule ihre gewohnte Struktur fehlt.“ Im Klinikum Wolfsburg gebe es zurzeit einen Ansturm an Therapieanfragen auf den psychosomatischen Stationen für Kinder und Jugendliche. Platz ist für 16 Patienten im Alter von drei bis 17 Jahren. „Wir haben schon eine lange Warteliste. Unsere Abteilung könnte es jetzt dreimal geben.“ Hinzu komme, dass die Arbeit durch das Coronavirus erschwert werde. Zwar könnten die Sport-, Musik- und anderen Therapieangebote stattfinden, aber: „Wir Therapeuten tragen FFP2-Masken. Gerade sozial verunsicherte Kinder sind abhängig vom Gesichtsausdruck, um das Gesagte richtig wahrzunehmen.“ Auch die Entlassungsvorbereitung sei kaum möglich. Denn das bedeute Rückführung in den geregelten Schulalltag oder bei Jugendlichen in ein Praktikum, das wegen der Pandemie gestrichen wurde. „Die Möglichkeit, Kinder mit guter sozialer Anbindung zu entlassen, ist gerade extrem eingeschränkt.“ Somit bestehe die Gefahr, dass sich zu Hause alle Probleme wieder einstellen, weshalb die Arbeit mit den Familien besonders wichtig und intensiv sei, um zu Hause einen guten Entwicklungsraum zu schaffen. Den Start in eine berufliche Perspektive könnten Wolfsburger Firmen unterstützen. Wer bereit ist, einen Praktikumsplatz anzubieten, möge sich bei Reinhild Zenk unter (05361) 802467 melden.

Patienten in der Tagesklinik Wolfsburg haben Probleme mit den Auswirkungen des Lockdowns

Der zweite Lockdown hat auch in der Tagesklinik Wolfsburg des Awo-Psychiatriezentrums Königslutter zu einer starken Nachfrage nach psychologischer Hilfe geführt. „60 Prozent der Patienten, die wir zurzeit aufnehmen, haben Probleme mit den Auswirkungen des Lockdowns. Die Menschen leiden unter dem Wegfall sozialer Kontakte und der Tagesstruktur, viele plagen Ängste, etwa durch Kurzarbeit, und Unsicherheit, weil keiner absehen kann, wann die Pandemie endet“, sagt Oberärztin Dr. Vanessa Convertini-Olbrich von der Tagesklinik in der Laagbergstraße. „Angststörungen und Depressionen sind die Folge.“ In der Tagesklinik musste aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln die Zahl der Behandlungsplätze von 24 auf 16 reduziert werden. „Eine Katastrophe. Schon vor der Pandemie war die Nachfrage groß, und wir hatten Wartelisten.“ Daneben gibt es die Arbeit in der Psychiatrischen Institutsambulanz. „Das hat enorm zugenommen in den vergangenen Wochen. Ich habe schon weit über 100 Ambulanzpatienten und stocke ständig weiter auf. Die Kapazitätsgrenze ist erreicht.“ Die Nachfrage nehme weiterhin zu. „Wir sind noch auf der aufsteigenden Welle.“ Die Awo-Tagesklinik arbeitet eng mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Wolfsburg zusammen. Wer schnell Hilfe benötigt, kann sich dort melden. Zwar entfallen wegen der Pandemie bis auf Weiteres die offenen Sprechstunden, doch kostenfreie persönliche Termine können vereinbart werden unter (05361) 282040.

Selbsthilfegruppen sind stark nachgefragt, können aber zurzeit nicht stattfinden

„Die Pandemie zieht vielen den Boden unter den Füßen weg“, sagt Evelin Kayser-Sturm. Die Wolfsburgerin leitet drei Selbsthilfegruppen für psychisch Erkrankte und deren Angehörige. Doch die Treffen der Gruppen sind seit dem 16. Dezember nicht mehr möglich. Das sieht die Niedersächsische Corona-Verordnung vor. „Es fehlt das Beisammensein, der persönliche Austausch“, sagt Kayser-Sturm. Videokonferenzen seien keine Alternative – zum einen seien die technischen Voraussetzungen nicht bei allen gegeben, zum anderen sagten die meisten, dass es ihnen nichts gebe. Kayser-Sturm hilft Menschen mit psychischen Problemen zurzeit telefonisch unter (05361) 382599. „Die Anfragen haben zugenommen.“ Bei vielen würden Probleme durch die Corona-Krise wieder zutage treten, es gebe aber auch etliche, die erst durch die Pandemie psychische Probleme entwickelt hätten. „Es rufen verzweifelte Eltern an, deren Kinder mit dem Arbeiten im Homeoffice überfordert sind.“ Manche würden enorme Kraft aufwenden, um nach außen nicht zu zeigen, dass es ihnen schlecht gehe.

In Wolfsburg hat sich eine Selbsthilfegruppe zum Thema Corona gegründet

„Dass Selbsthilfegruppen sich zurzeit nicht treffen können, ist eine dramatische Situation“, sagt auch Axel Pieper, Leiter der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in

Wolfsburg. „All das, was eine Selbsthilfegruppe ausmacht, darf derzeit nicht sein: gegenseitiges Erleben und Wahrnehmen, gemeinsames Lachen und Weinen und die intensiven Begegnungen und Gespräche von Angesicht zu Angesicht.“ Für einige seien die Gruppentreffen sogar der einzige Kontakt zur Außenwelt. In Wolfsburg gibt es 100 Selbsthilfegruppen zu den verschiedensten Themen. Neben der Psychotherapie sei der Besuch einer Selbsthilfegruppe für viele Betroffene eine der Säulen, die Halt gebe. „Diese Säule fällt nun weg – ein dramatischer Einschnitt.“ Die Gruppen gingen unterschiedlich mit der Pandemie um. Manche würden viel telefonieren, einige sehr erfolgreich mit Videokonferenzen arbeiten. „Der regelmäßige persönliche Kontakt ist dadurch jedoch in keinster Weise zu ersetzen. Wenn jemand weint, ist es wichtig, dass ein Taschentuch gereicht werden kann.“ Im Sommer hat sich in Wolfsburg auch eine Gruppe zum Thema Corona neu gegründet. Ihr Ziel: ein Gefühl von Gemeinsamkeit trotz des notwendigen Abstandes zu erreichen.

Eine Betroffene erzählt: „Ich muss mich morgens zwingen aufzustehen“

Der regelmäßige Austausch in der Selbsthilfegruppe fehlt Claudia, die anonym bleiben möchte. „Darauf habe ich mich jede Woche gefreut. Dort fühlte ich mich sicher und geborgen“, sagt die 42-Jährige. Sie ist manisch-depressiv, hat Angststörungen – „auch die Masken machen mir Angst“. Die Wolfsburgerin macht eine Psychotherapie und bezieht wegen ihrer Erkrankung seit sieben Jahren Rente. „Seit der Pandemie fällt mir der Alltag schwerer als vorher.“ Es fehlten der geregelte Alltag, Gespräche mit Mitmenschen. „Ich muss mich morgens zwingen aufzustehen“, sagt die Wolfsburgerin. Mit Blick in die Zukunft sagt sie: „Ich freue mich darauf, in der Volkshochschule wieder Kurse zu belegen, ins Kunstmuseum zu gehen, Menschen ohne Maske zu treffen und zu umarmen.“ Halt geben ihr ihr Mann, ihr Sohn und ihr fünf Monate alter Hund Frodo. „Er hilft mir gegen das extreme Morgentief.“