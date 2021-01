Klinikum Wolfsburg: So flexibel sind die Arbeitszeiten

Katharina Havemann suchte eine Möglichkeit, nach einer familienbedingten Auszeit wieder in ihren Beruf als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin einzusteigen. Marcel Isert wollte nach fünf Jahren auf der geriatrischen Station sein Wissen erweitern, gleichzeitig aber seine Arbeitszeit etwas reduzieren. Beide haben im Flexi-Pool die ideale Lösung gefunden. Denn das vor einem halben Jahr ins Leben gerufene Projekt des Klinikums Wolfsburg berücksichtigt die individuellen Lebenssituationen der Mitarbeiter. Der passende Klinikum-Slogan lautet: „Arbeite wie du kannst. Sag uns wann, wir sagen wo.“

Verlässlicher Dienstplan ist wichtig

In Zeiten des Fachkräftemangels stehen alle Kliniken vor der Herausforderung, die Qualität in der Pflege nachhaltig zu sichern. Die am 1. Februar 2021 wieder vollumfänglich in Kraft tretende Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung, die vorgibt, wie viele Patienten eine Pflegekraft versorgen darf, macht die Situation nicht leichter. „Unser Ziel ist es, besser zu sein als die Untergrenze“, betont Pflegedirektorin Christiane Bitter. Deshalb sei es für einen attraktiven Arbeitgeber einerseits wichtig, die Zufriedenheit der Angestellten und ihre Bindung ans Klinikum weiter zu erhöhen. Gleichzeitig sollen auch externe Pflegekräfte auf die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten am Klinikum aufmerksam gemacht werden. Dabei spiele die Flexibilität der Arbeitszeiten und ein verlässlicher Dienstplan eine große Rolle.

Zwei Tage Frühdienst pro Woche

So auch für Katharina Havemann. Die 35-jährige Wolfsburgerin hat drei Kinder im Alter von 8, 5 und 2 Jahren. Nach einer fünfjährigen beruflichen Auszeit wollte die Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin gerne wieder in Teilzeit in ihren Beruf zurückkehren. Seit dem 15. November gehört Havemann dem Flexi-Pool des Klinikums Wolfsburg an. Sie arbeitet zwei Tage pro Woche (dienstags und mittwochs) im Frühdienst von 6 bis 14 Uhr. Einmal im Monat leistet sie einen Wochenenddienst. „Ich wollte gerne wieder arbeiten, mich aber auch um meine Kinder kümmern, wenn sie aus der Schule und der Kita kommen“, erzählt Havemann. Sie kenne viele Mütter, denen es ähnlich gehe, die aber nicht die passenden Angebote fänden. „Der Flexi-Pool ist für mich Gold wert, so lange meine Kinder noch klein sind“, sagt Havemann. Eingesetzt wird sie in der Kinderklinik, in der Kindernotaufnahme oder auf der Wochenbettstation. Dafür sei ein großes Wissensspektrum gefordert – von der Betreuung Frühgeborener bis zu krebskranken Kindern.

Stationen bekommen „Allrounder“

Die Flexi-Pool-Mitarbeiter erhalten eine etwa vier- bis sechswöchige Einarbeitungszeit in verschiedenen Fachbereichen. „Darauf legen wir viel Wert“, sagt Bereichsleiterin Lynn Erle. Dank der unterschiedlichen Einsatzorte bekämen die Stationen dann „Allrounder“ mit einem umfangreichen Fachwissen. Der Flexi-Pool vermindere Personalverlagerungen aus festen Teams, puffere eine hohe Arbeitsbelastung zu Spitzenzeiten ab und verringere personelle Engpässe, zählt Erle die Vorteile auf. Ein weiterer Vorteil für das Klinikum: Es muss auf weniger externe Zeitarbeitskräfte zurückgreifen, die jeweils komplett neu in die Abläufe im Klinikum eingearbeitet werden müssen. „Die Stationsleitungen sind sehr zufrieden“, erklärt Pflegedirektorin Bitter. „Die Flexi-Pool-Mitarbeiter werden als vollwertige Kraft angesehen und nicht als Aushilfe.“ Als Angestellte des Klinikums erhalten die Mitarbeiter unbefristete Arbeitsverträge und dieselben betrieblichen Leistungen wie alle anderen Beschäftigten.

Arbeitszeit reduziert

Marcel Isert ist seit dem 1. Januar Mitglied des Flexi-Pools am Klinikum und hat bereits in der Unfallchirurgie, der Onkologie und der Hals-Nasen-Ohren-Klinik mitgearbeitet. Nächste Station ist die Urologie. „Ich lerne viele neue Dinge kennen und kann mich hier erst einmal einarbeiten“, berichtet Isert. Von 2009 bis 2012 machte der 33-jährige Braunschweiger seine Ausbildung am Wolfsburger Klinikum. Die vergangenen fünf Jahre arbeitete der Gesundheits- und Krankenpfleger auf der geriatrischen Station. „Ich wollte nach der langen Zeit gerne etwas anderes machen“, erzählt Isert. Gleichzeitig habe er seine Arbeitszeit auf 85 Prozent reduzieren können und arbeite überwiegend im Spätdienst von 13.45 bis 22 Uhr. „Das kommt mir sehr entgegen.“ Freie Tage könne er frühzeitig anmelden und bekomme diese auch genehmigt. Dienste tauschen oder kurzfristig einspringen – das gehöre im Flexi-Pool der Vergangenheit an. „Ich bin sehr zufrieden und habe es noch keinen Tag bereut“, meint Isert.

Ziel: 30 Mitarbeiter im Flexi-Pool

„Der Flexi-Pool hat sich schnell etabliert“, sagt Bereichsleiterin Lynn Erle. Mittlerweile gehören sieben Frauen und drei Männer dem Team an. Mittelfristig sollen es 30 Mitarbeiter werden. Im Klinikum Wolfsburg gibt es drei weitere Pools im Pflegebereich: für kurzfristige Personalausfälle, für den Hausnachtdienst und für die Stationssekretärinnen. Alle Pools werden von Lynn Erle koordiniert. „Es ist wichtig, dass es einen festen Ansprechpartner im Ausfallmanagement gibt, an den sich die Mitarbeiter wenden können“, betont Pflegedirektorin Bitter.

Kontakt

Wer sich für die Pool-Konzepte im Klinikum interessiert, findet Informationen unter www.klinikum.wolfsburg.de oder meldet sich unter (05361) 803209 oder per E-Mail an lynn.erle@klinikum.wolfsburg.de.