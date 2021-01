Ortsrat Westhagen von Neubau-Plänen begeistert

Das Diakonie-Kolleg befindet sich in der ehemaligen Astrid-Lindgren-Schule im Stralsunder Ring in Westhagen. Der Standort ist aber zu klein geworden.

Christa Westphal-Schmidt sprach aus, was wohl alle Mitglieder des Ortsrats Westhagen dachten: „Ich freue mich sehr, dass ich es doch noch erleben werde, dass die Bagger anrollen“, sagte die stellvertretende Ortsbürgermeisterin (SPD). Einstimmig und voller Vorfreude stimmte der Ortsrat in seiner Sitzung am Dienstagabend im Freizeit- und Bildungszentrum dem Planungsbeschluss für den langersehnten Neubau des Schulzentrums mit Albert-Schweitzer-Gymnasium und Wolfsburger Oberschule zu. Das nahmen auch die anwesenden Schulleiter Thomas Lohmann (ASG) und Sandra Trümpert-Pätz (Oberschule) wohlwollend zur Kenntnis. Ebenfalls einstimmig votierte der Ortsrat für die Vorlage der Verwaltung, der Diakonie einen städtischen Zuschuss von 2,5 Millionen Euro für einen Neubau in Westhagen mit Kolleg, einer Kindertagesstätte mit fünf Gruppen und einer Einrichtung für betreutes Wohnen zu gewähren. Vergangene Woche hatte bereits der Schulausschuss grünes Licht gegeben. Die endgültige Entscheidung fällt der Rat in seiner Sitzung am 10. Februar.

Vier Millionen Euro für Planungsmittel

Für das neu gestaltete Schulzentrum sind allein vier Millionen Euro für Planungsmittel veranschlagt. Der Bau wird einen hohen zweistelligen Millionenbetrag verschlingen. Eine Investition, die sich lohnt. Denn für die beiden Schulen werden in den nächsten Jahren steigende Schülerzahlen erwartet, wie Christoph Andacht berichtete. Der Geschäftsbereichsleiter Schule machte zudem deutlich, dass beim alten Schulzentrum das Heizungs- und Lüftungssystem nicht voll funktionsfähig und in Teilen auch nicht mehr instand zu setzen ist.

Dringend müsse auch in die Sanierung des Brandschutzes investiert werden. Sie kenne Familien, die in Westhagen wohnen, ihre Kinder aber auf andere Schulen schicken, weil diese moderner sind, sagte Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth (CDU). „Das wird sich aber ändern, sobald es die Perspektive eines neuen Schulzentrums gibt“, ist Neuwirth überzeugt. Marianne Spannuth (CDU) wollte wissen, wann mit einer Fertigstellung zu rechnen ist. Dazu könne er frühestens im März etwas sagen, entgegnete Andacht.

Dann soll auch darüber diskutiert werden, wie der Neubau finanziert werden soll. Zwei Modelle stehen zur Auswahl. Entweder übernimmt die Stadt die Finanzierung in Eigenregie. Oder sie greift auf das Verfahren der öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) zurück. Hierbei arbeiten öffentliche Hand und Unternehmen der Privatwirtschaft zusammen.

Diakonie-Kolleg braucht mehr Platz

Am Wolfsburger Diakonie-Kolleg werden seit 2014 Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet. Erst im vergangenen Jahr erfolgte der Umzug mit 190 Schülern in die Astrid-Lindgren-Schule im Stralsunder Ring. Doch der Standort platzt aus allen Nähten, wie der Leiter der Erwachsenenschule, Daniel Kreßner, im Ortsrat erläuterte. „Die Kita-Träger wünschen sich, dass wir noch mehr ausbilden.

Der Bedarf ist da. Und wir wollen das auch“, sagte Kreßner. Die Diakonie plane sogar, am Kolleg künftig nicht nur sozialpädagogische Fachkräfte auszubilden, sondern auch Pflegekräfte. Die räumliche Notsituation soll behoben werden durch einen etwa 12,3 Millionen Euro teuren Neubau auf dem ehemaligen Baseballplatz neben der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule zwischen Frankfurter Straße und Suhler Straße. Wenn alles glatt läuft, will die Diakonie 2024 fertig sein. „Das ist ein wunderbares Konzept, man kann nur begeistert sein“, sagte Marianne Spannuth.