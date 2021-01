Betrüger gibt sich in Wolfsburg als Bankmitarbeiter aus

Einem Telefonbetrüger ist es am frühen Sonntagabend gelungen, von einem 87-jährigen Wolfsburger einen fünfstelligen Euro-Betrag zu ergaunern.

Zwischen 18 und 19 Uhr habe der 87-Jährige einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes seiner Bank erhalten. Zuvor habe er eine E-Mail mit einer Sicherheitsmitteilung erhalten, teilt die Polizei mit.

Der Anrufer habe dem 87-Jährigen mitgeteilt, dass versucht worden sei, sein Konto zu hacken und er nun eine Transaktionsnummer (TAN) brauche, um die unrechtmäßigen TAN abzufangen. Als der Wolfsburger zunächst Bedenken bezüglich der Nennung äußerte, sei ihm die vorliegende außergewöhnliche Situation erläutert worden und dass nur so ein Schaden vermieden werden könne.

Nachdem der Senior darauf einging, habe er den Hinweis erhalten, dass die Buchungen noch abgefangen worden seien und er sich am folgenden Tag bei seiner Hauptfiliale melden solle.

Polizei Wolfsburg kennt die Betrugsmasche

Als der Rentner dies am Montagvormittag tat, bemerkte er, dass er am Vortag einem Betrüger auf den Leim gegangen war und mehrere widerrechtliche Abbuchungen von seinem Konto getätigt worden waren – eine Summe im fünfstelligen Euro-Bereich.

Es handelt sich um eine Betrugsmasche, die Mario Dedolf, Präventionsberater der Polizei Wolfsburg, nicht unbekannt ist. „Zunächst werden Personen von vermeintlichen Sicherheitsdiensten in einer E-Mail über ein Sicherheits-Update informiert. Es erfolgt ein Hinweis auf eine Entscheidung des Bundesrates und auf die Covid-19-Pandemie, dazu die Anweisung, einen Link zu betätigen.“ Mit Betätigung des Links werde eine Schadsoftware aktiviert, und es erfolge wenige Minuten später ein Anruf eines erfundenen Mitarbeiters eines Sicherheitsdienstes oder eines Kundenberaters, der von Unregelmäßigkeiten auf dem Konto berichte. „Die Angerufenen werden auffordert, einige TAN mitzuteilen, um die widerrechtlichen Abbuchungen zu stoppen.“ Durch die dann erlangten Nummern könnten Abbuchungen vom Konto des

Opfers vorgenommen werden.

Bankmitarbeiter erfragen am Telefon oder per E-Mail keine TAN

In diesem Zusammenhang weist die Polizei eindringlich darauf hin, dass Bankmitarbeiter keine TAN am Telefon oder in einer E-Mail erfragen. Des Weiteren sollten, so die Polizei, nie Links in einer E-Mail angeklickt und unter keinen Umständen TAN am Telefon mitgeteilt werden.

red