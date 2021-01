Mann bei Raubüberfall im Eichelkamp leicht verletzt

Wolfsburg. In einem Waldstück an der Breslauer Straße haben bisher unbekannte Täter Getränke geraubt. Die Polizei Wolfsburg bittet um Hinweise.

Ein Raubüberfall hat sich sich am Dienstagmittag in einem Waldstück an der Breslauer Straße ereignet, teilt die Polizei mit. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei waren gegen 12.30 Uhr mehrere Personen hinter einem Lebensmitteldiscounter, in Höhe einer dortigen Tankstelle, zusammen und haben alkoholische Getränke zu sich genommen. Es sei zu einer Auseinandersetzung zwischen den Anwesenden gekommen, in dessen Verlauf einer der Beteiligten dem späteren Opfer gewaltsam mehrere Getränke geraubt habe.

Wolfsburg: Streit bricht hinter Discounter aus

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung, schreibt die Polizei. Das Opfer wandte sich an eine vorbeikommende Polizeistreife, die den Sachverhalt aufnahm. Bei der Auseinandersetzung wurde das 44 Jahre alte Opfer leicht verletzt.

Einer der Täter soll etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß und zirca 45 Jahre alt sein. Er war laut Zeugenaussage mit einer Jeanshose und einem hellen Pullover bekleidet.

Polizei Wolfsburg bittet um Hinweise

Da zu der Zeit der Lebensmitteldiscounter gut frequentiert ist, hofft die Polizei darauf, dass Kunden etwas von dem Vorfall mitbekommen haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße. Rufnummer: (05361) 46460.

red