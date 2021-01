Corona: Stadt Wolfsburg verschickt Schreiben zu Impfterminen

Die Stadt Wolfsburg unterstützt das Land Niedersachsen und verschickt in diesen Tagen an alle Wolfsburger Bürger*innen, die im Jahre 1941 oder früher geboren wurden, ein Informationsschreiben zur Corona-Schutzimpfung. Das teilt die Stadt am Mittwoch mit. Diese Menschen werden die ersten sein, die im Impfzentrum im CongressPark Wolfsburg geimpft werden können. Die Impfungen beginnen, sobald wieder genügend Impfstoff zur Verfügung steht.

Warteliste eröffnet

Schon jetzt können sich aber die 80-Jährigen (auch die, die in diesem Jahr 80 Jahre alt werden), beziehungsweise die über 80-Jährigen auf einer Warteliste eintragen lassen.Das sei möglich über die Hotline 0800 99 88 665 oder über das Onlineportal: www.impfportal-niedersachsen.de Den Impftermin teilt das Land Niedersachsen per Post mit.

Wolfsburger Bürgermeister fordert mehr Impfdosen

Oberbürgermeister Klaus Mohrs wird in der Mitteilung zitiert: „Das Corona-Virus kann schwere Erkrankungen auslösen und ist für ältere Menschen besonders gefährlich. Deshalb ist es sehr gut, dass jetzt Impfstoffe zur Verfügung stehen. Leider gibt es diese bislang aber nur in kleinen Mengen, so dass wir in Wolfsburg zunächst nur die besonders gefährdeten Menschen in den Alten- und Pflegeheimen impfen konnten. Wir brauchen dringend mehr Impfstoff, um auch endlich im Impfzentrum starten zu können.“

VfL Wolfsburg-Fans helfen älteren Bürgerinnen und Bürgern

Bürger*innen, die bei der Vereinbarung eines Impftermins Unterstützung benötigen, können sich an die Wolfsburger Initiative „WIR HELFEN“ unter der Telefonnummer 05361/8903777 wenden. Weitere Informationen zum Impfablauf im Impfzentrum können unter www.wolfsburg.de/impfzentrum abgerufen werden. Die Stadt zeigt hier in einem Video die Abläufe im Impfzentrum.

