Da das Phaeno wie alle anderen Einrichtungen weiterhin geschlossen ist, zeigt es die Ausstellung jetzt in den Fenstern.

Phaeno zeigt Schau „Pale Blue Dot“ in Fenstern des Ideenforums

Das Phaeno zeigt ab sofort bis zum 28. Februar seine aktuelle Sonderausstellung „Pale Blue Dot – Unsere Erde: ein blassblauer Punkt?“ in den Fenstern des Ideenforums unter dem Gebäude. Die Exponate der Ausstellung seien so aufgestellt, dass sie gut für Spaziergänger von außen sichtbar seien, teilt das Science-Center mit.

Klimawandel und Umweltverschmutzung sind Themen der Ausstellung

„Pale Blue Dot“ ist der Name eines Fotos der Erde, das von der Raumsonde Voyager aus einer Entfernung von 6 Milliarden Kilometern aufgenommen wurde. „Unser einzigartiger blauer Planet ist zunehmend Einflüssen wie dem Klimawandel und Umweltverschmutzung ausgesetzt. Die Sonderausstellung gibt Einblicke, was diese Entwicklung insbesondere für unsere Meere bedeutet und vermittelt wichtige Erkenntnisse über besondere Meeresbewohner, die Tiefe der Meere oder auch über Strömungsdynamik“, heißt es in der Mitteilung.

Videos online abrufbar: Riffgeschichten mit Experimenten

Dabei möchte die Sonderausstellung zum einen die Schönheit und den Wert der Ozeane darstellen, aber auch auf deren konkrete Gefährdungen hinweisen. Die Wanderausstellung wird anschließend im Universum im Bremen gezeigt. Am Ideenforum sei daher auch eine Gewinnspielfrage zu sehen, die vor Ort am Schaufenster zu lösen sei. Familien können Karten für das Phaeno und das Universum gewinnen. Um die Sonderausstellung mit ihren wichtigen Umweltthemen auch von zu Hause aus erlebbar zu machen, hat das Phaeno in Zusammenarbeit mit der Wolfsburger Figurentheater-Compagnie spannende Riffgeschichten mit Experimenten gedreht. Die Videos sind unter www.phaeno.de/riffgeschichten zu sehen.

Die Kulisse für die Videos und die Unterwasserwelt aus Häkeltieren, die in Zusammenarbeit mit vielen Besucherinnen und Besuchern und der Häkel-AG des Wolfsburger Ratsgymnasiums stetig weiter wächst, können im Fenster des Wissenschaftstheaters betrachtet werden.

