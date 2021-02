Wolfsburger Bankangestellte vereitelt Enkeltrick

Telefonisch wollte am Montagnachmittag eine Betrügerbande eine Wolfsburger Seniorin reinlegen.

Wolfsburg. Sie wendet damit einen Schaden in Höhe von 50.000 Euro ab. Die Betrüger hatten sich eine 86-jährige Wolfsburgerin als Opfer ausgesucht.

Einer aufmerksamen Bankangestellten ist es zu verdanken, dass am Montag ein Enkeltrickversuch gescheitert ist. Gegen 15 Uhr erhielt eine 86 Jahre alte Seniorin aus Wolfsburg einen Anruf ihrer angeblichen Tochter, schreibt die Polizei. Diese behauptete, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person zu Tode gekommen sei. Danach übernahm ein Mann das Gespräch, gab sich als Polizeibeamter aus und forderte die ältere Dame auf, 50.000 Euro von der Bank zu holen und diese als Kaution für ihre Tochter zu hinterlegen. Das Geld würde später abgeholt werden.

Die ältere Dame war derart schockiert, dass sie sich sofort auf den Weg zu ihrer Bank machte. Obwohl sie nicht über die geforderte Geldsumme verfügte, wollte sie alles vorhandene Geld von ihrem Konto abheben. Als die Bankangestellte bemerkte, dass die Seniorin ihr Sparbuch leerräumen wollte, alarmierte sie umgehend die Tochter der Seniorin, ihre Filialleitung und die Polizei. Die Anwesenden konnten daraufhin der 86-Jährigen binnen weniger Minuten klarmachen, dass sie Betrügern auf den Leim gegangen war.

Polizei warnt vor solchen Machenschaften

Die Polizei lobt das Verhalten der Bankangestellten: „Sie hat umsichtig, schnell und richtig gehandelt und der älteren Dame ihre Barschaft erhalten!“ Polizeihauptkommissar Mario Dedolf warnt vor solchen Machenschaften: Immer wieder versuchen Betrüger, über verschiedene Täuschungsmanöver ältere Herrschaften um ihr Vermögen zu bringen. Dabei täuschen sie eine Notlage, wie etwa einen Verkehrsunfall vor, in dessen Folge sie Geld für eine Kaution benötige.

In anderen Fällen, soll Bargeld für den Kauf eines Fahrzeugs oder einer Immobilie übergeben werden. „Gehen sie niemals auf diese Geldforderungen ein, sondern beenden sie das Telefonat und informieren sie umgehend Angehörige und die Polizei“, so der Kriminalpräventionsexperte. Einen deutlichen Appell richtet er an Angehörige: „Sprechen sie mit Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten und klären sie ihre älteren Verwandten über solche Betrügereien auf.“

red