Unbekannte brechen in Wolfsburg in Keller ein

Unbekannte sind zwischen Freitagmittag, 12 Uhr, und Samstagmorgen, 9.15 Uhr, in zehn Kellerparzellen eingebrochen. Was sie erbeutet haben, steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest. In dem Mehrparteienhaus in der Königswiese hätten die Täter verschiedene Parzellen gewaltsam geöffnet.

Der bislang festgestellte Schaden liegt bei 1500 Euro

Möglicherweise gebe es weitere Geschädigte. Der bislang festgestellte Schaden liege bei 1500 Euro. Die Polizei rät dazu, Haustüren geschlossen zu halten und nicht leichtgläubig Unbekannten den Zutritt zu den Treppenhäusern zu gewähren. Zeugen sollen sich unter (05361) 46460 melden.

red