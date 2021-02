Wolfsburg: Diebe stehlen aus Auto Zigaretten und Mobiltelefon

Wolfsburg. Eine Tat ereignete sich in der Straße Klieverhagen, eine weitere in der Suhler Straße. Die Polizei schließt einen Zusammenhang nicht aus.

Unbekannte haben am Mittwoch Fahrzeugscheiben zerstört und Sachen gestohlen. Die erste Tat ereignete sich laut Mitteilung der Polizei zwischen 7 und 8 Uhr in der Straße Klieverhagen. Hier zerstörten die Täter die linke hintere Seitenscheibe eines Hyundai und stahlen zwei Stangen Zigaretten und ein Mobiltelefon. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 1200 Euro.

Polizei: Keine Wertgegenstände im Fahrzeug lassen

Die zweite Tat geschah zwischen 14 und 15.20 Uhr in der Suhler Straße. Ein Zeuge hatte einen grünen VW Golf bemerkt, an dem die rechten Seitenscheiben zerstört worden waren, und die Polizei alarmiert. Eine Befragung des Fahrzeugnutzers ergab, dass sich in dem Auto eine schwarze Sporttasche mit Sportsachen befunden habe, die entwendet worden war. Der Gesamtschaden belaufe sich in diesem Fall auf 600 Euro.

Die Polizei schließt einen Zusammenhang zwischen beiden Taten nicht aus und weist abermals darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (05361) 46460 entgegen.

