1,79 Promille – Polizei stoppt 26-jährigen Wolfsburger Autofahrer

In eine Verkehrskontrolle geriet am Sonntag ein 26-jähriger Wolfsburger.

Wolfsburg. Der Mann geriet am Sonntagmorgen in eine Verkehrskontrolle in der Poststraße. Er musste den Führerschein abgeben.

Die Polizei hat am Sonntagmorgen um 7.30 Uhr einen 26-jährigen Autofahrer in der Poststraße kontrolliert. Der Wolfsburger gestand währenddessen, dass er am Vorabend Alkohol getrunken habe. Ein daraufhin veranlasster freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte, so die Mitteilung der Beamten, ein Ergebnis von 1,79 Promille. Dem Mann wurde anschließend im Klinikum von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde das weitere Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

red