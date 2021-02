Teil-Ausfälle von Abellio-Zügen aus und nach Wolfsburg

Wegen Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik fallen am Samstagabend, 27. Februar und am Sonntagmorgen, 28. Februar, einige Züge der Regionalbahnlinie RB 35 zwischen Stendal und Wolfsburg auf dem Abschnitt zwischen Stendal und Gardelegen aus.

Laut Abellio entfallen ab Stendal am Samstag die Züge um 18.03, 20.06 und 22.26 Uhr sowie am Sonntag um 6.06 Uhr. In der Gegenrichtung entfallen die Fahrten ab Gardelegen am Samstag um 17.22, 19.22, 21.22 und 23.56 Uhr. Die Züge werden durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. Infos: abellio-mitteldeutschland.de.

red