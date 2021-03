Lizenz bis 2024 verlängert – TV38 bleibt auf Sendung

Wolfsburg. Die Niedersächsische Landesmedienanstalt gibt grünes Licht für weitere Produktionen bis in den Herbst 2024. Die Sendezentrale ist in Wolfsburg.

Die Niedersächsische Landesmedienanstalt (NLM) hat die Lizenz des Bürgerfernsehsenders TV38 um weiter dreieinhalb Jahr bis zum September 2024 verlängert. Zuvor hatten sowohl der NLM-Ausschuss Bürgerrundfunk und Medienkompetenz als auch der NLM-Ausschuss Haushalt und Recht entsprechende Empfehlungen abgegeben, teilt TV38 mit. „Wir freuen uns sehr, hat doch die vor drei Jahren eingeleitete Neuausrichtung unseres Bürgerfernsehens mit seiner Sendezentrale in Wolfsburg und seinem Studio in Salzgitter Erfolg gebracht und die nahe Zukunft von TV38 gesichert“, sagt Fred Bärbock, Vorsitzender des Trägervereins TV38. Die Verlängerung der Lizenz sei für alle Haupt- und Ehrenamtlichen ein großer Zwischenschritt auf dem Weg, die TV38-Zukunft nun langfristig, über die jetzt gültige neue Lizenzperiode hinaus festzumachen, so Bärbock.

Die NLM-Gremien haben mit der Lizenzverlängerung die Neuausrichtung des Senders bestätigt und die deutlichen Fortschritte vor allem im täglichen Programm, in der öffentlichen Wahrnehmung und bei den Eigen- und Drittmitteln anerkannt. Diese vor allem im vergangenen Jahr trotz Corona erreichten Fortschritte sollen stabil gehalten und weiter ausgebaut werden. Bärbock: „Hierfür sind auch unbedingt neue Beteiligte herzlich willkommen. Die Möglichkeiten, engagiertes Fernsehen von BürgerInnen für BürgerInnen zu machen, sind bei uns schier unerschöpflich.“

red