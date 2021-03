Steimker Gärten – VWI bietet Einzelhandels- und Gewerbeflächen an

Inzwischen sind schon mehr als 750 Wohneinheiten in dem Neubaugebiet Steimker Gärten entstanden. Doch auch eine vielseitige Infrastruktur, die eine Versorgung vor Ort gewährleistet, ist für das Areal geplant. Volkswagen Immobilien bietet dafür, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, in den Neubauprojekten Lindenhöfe und Promenaden-Carré Einzelhandels- und Gewerbeflächen im Herzen des Quartiers an.

Zahlreiche Pläne für die Steimker Gärten

Die Räume zeichnen sich durch große Fensterflächen und der zentralen Lage aus. Es stehen verschiedene Flächengrößen für unterschiedliche Nutzungskonzepte aus den Bereichen Handel, Dienstleistung und Gewerbe zur Verfügung. Direkt am Quartiersplatz mit Außenflächen ist ein Bäckereicafé geplant, gesucht wird dort zusätzlich ein Gastronom für ein Bistro oder Restaurant. Allgemein stehen Flächen zwischen etwa 50 und 400 Quadratmetern zur Verfügung. Denkbare und gesuchte Nutzungskonzepte sind zum Beispiel Apotheke, Physiotherapie, Ärzte, Friseur, Kosmetikstudio, EMS-Fitness, Delikatess- oder Blumenläden.

Auch im Promenaden-Carré könnten sich bald Dienstleistungen und Handel niederlassen. Foto: Julian Misiek/VWI

In Frage kommen mögliche Flächen aber auch zum Beispiel für Kanzleien, Finanzdienstleister oder Dienstleister aus dem sozialen Bereich. „Mit unseren Flächen legen wir die Grundlage, ein ausgewogenes Angebot für die Bewohnerinnen und Bewohner zu schaffen. Die Flächengrößen können zum Teil individuell angepasst und die Ausstattungen durch den Mieter nach seinen Wünschen gestaltet werden“, sagt Heike Wagner, verantwortlich für den Vertrieb der Einzelhandelsflächen in den Steimker Gärten.

red