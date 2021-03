Brücke über Braunschweiger Straße in Wolfsburg wird betoniert

Nachdem die durch einen Lastkraftwagen verursachten Schäden an der Brücke über die Braunschweiger Straße in Wolfsburg inzwischen beseitigt sind, stehen nun die nächsten Arbeitsschritte am neuen Bauwerk an. Das teilt die Stadt mit. Zunächst sei geplant, den Überbau am Mittwoch,

24. März, zu betonieren. Ab Freitag, 26. März, soll dann das Pressen der Spannglieder erfolgen. Hierbei würden die einzelnen Zugdrähte mithilfe einer hydraulischen Bündelpresse auf etwa 150 bar vorgespannt.

Nachtbaustelle wird auf der Braunschweiger Straße eingerichtet

Von Montag, 29. März, auf Dienstag, 30. März, ist dann eine Nachtsperrung der Braunschweiger Straße stadtauswärts zwischen 18 Uhr und 6 Uhr geplant. Grund dafür sei der Ausbau der Unterkonstruktion des Brückenbauwerks in diesem Bereich. In den Nachtstunden sei nur von geringen Verkehrseinschränkungen auszugehen. Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

red