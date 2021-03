Wolfsburger Impfzentrum setzt Impfungen mit AstraZeneca fort

Nachdem das Bundesgesundheitsministerium am Freitag angekündigt hat, dass die Impfungen mit dem Vaccin von AstraZeneca wieder freigegeben sind und fortgeführt werden können, hat das Impfzentrum der Stadt Wolfsburg sofort reagiert und direkt am Freitag begonnen, die Impfungen mit diesem Wirkstoff fortzuführen, wie die Stadt mitteilt. Zuvor hatte die Europäische Arzneimittelbehörde ihre bisherige Einschätzung bestätigt, dass der Impfstoff sicher und wirksam sei. Stadtrat Andreas Bauer, Dezernent für Finanzen, Bürgerdienste, Brand- und Katastrophenschutz: „Ich bin sehr erfreut darüber, dass dieses Vaccin nun wieder verimpft werden darf. Die unverzügliche Wiederaufnahme der Impfungen im Wolfsburger Impfzentrum zeigt, wie flexibel wir in der Lage sind, auf Veränderungen reagieren zu können.“

Die Personen werden benachrichtigt und bekommen eine neue Terminbestätigung

Alle ausgefallenen Termine seit Montagnachmittag, 15. März, beziehungsweise bis einschließlich diesen Sonntag, 21. März, werden in der Woche nach Ostern nachgeholt. Die Personen werden benachrichtigt und bekommen automatisch eine neue Terminbestätigung, heißt es seitens der Stadt. Wer so eine Benachrichtigung erhalte, aber schon am Freitag oder in den kommenden Tagen geimpft wird beziehungsweise wurde, könne diese Mitteilung als gegenstandslos betrachten. Alle Termine nach dem 21. März hätten Bestand.

„Im Wolfsburger Impfzentrum sind wir für den Betrieb in Volllast gerüstet“

Bernhard Lange, Leiter des Wolfsburger Impfzentrums, und Manuel Stanke, Geschäftsbereichsleiter Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Wolfsburg, sind sich einig: „Im Wolfsburger Impfzentrum sind wir für den Betrieb in Volllast gerüstet. Das ermöglicht uns, die direkt in Wolfsburg ankommenden Impfstofflieferungen schnellstmöglich zu verimpfen.“

Außerdem appelliert die Stadt an die Bürger, Schnelltests und Impfangebote zu nutzen. Auch die Nutzung einer digitalen Lösung zum Testnachweis werde hoffentlich bald mehr normalen Alltag zulassen. Allerdings böten Schnelltests immer nur eine Momentaufnahme und eben keinen ausreichenden Schutz vor Corona. Dieser könne nur durch eine hohe Impfquote erreicht werden.

„Nachdem in der ersten und auch zweiten Welle vor allem Hochbetagte schwer erkrankten oder starben, sind nun auch jüngere Menschen zunehmend gefährdet“

Die Stadt Wolfsburg hofft, dass möglichst viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger das individuelle Impfangebot wahrnehmen, sobald sie an der Reihe sind. „Impfen an sich wird von manchen kritisch gesehen, da bildet die Impfung gegen Corona natürlich keine Ausnahme. Bei der Entscheidung für oder gegen eine Corona-Impfung sollten die Risiken, die eine Corona-Infektion auch für jüngere Menschen bedeuten kann, in die Abwägung einbezogen werden“, so Stadträtin Monika Müller, Dezernentin für Soziales, Gesundheit, Klinikum und Sport. „Nachdem in der ersten und auch zweiten Welle vor allem Hochbetagte schwer erkrankten oder starben, sind nun auch jüngere Menschen zunehmend gefährdet.“

Wolfsburgerin im Alter von unter 40 Jahren erlag ihrer Corona-Erkrankung

Wie ernst diese Gefahr auch für die scheinbar widerstandsfähigen jüngeren Generationen sein kann, habe sich leider in den letzten Tagen gezeigt, nachdem eine Wolfsburgerin im Alter von unter 40 Jahren ihrer Corona-Erkrankung erlegen sei. „Der Tod jedes einzelnen Menschen macht betroffen und lässt Angehörige verzweifelt zurück, völlig unabhängig von der Todesursache oder dem Alter. Umso wichtiger ist es, uns soweit wie möglich davor zu schützen. Hygiene, Abstand und Kontaktregeln sind dabei natürlich wichtig und bieten eine grundlegenden Schutz vor Infektionen mit Corona. Es ist darüber hinaus aber sinnvoll, sich impfen zu lassen, sobald die Impfung ansteht, da Corona leider in einzelnen Fällen schwere Verläufe nehmen kann.“

Maßnahmen des Gesundheitsamtes: Am Phoenix-Gymnasium sind die Schüler aus der roten Gruppe der Klasse 6a bis 29. März in Quarantäne. Zudem sind alle Schüler aus den roten Gruppen der 6. Klassen, die den klassenübergreifenden Russischkurs besuchen, bis 28. März in Quarantäne.

