Wolfsburger Autostadt macht bei der „Earth Hour“ am Samstag mit

Die Autostadt in Wolfsburg setzt gemeinsam mit Millionen Menschen auf der ganzen Welt am Samstag, 27. März, ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz: Der automobile Themenpark beteiligt sich an der weltweiten „Earth Hour“ des WWF und schaltet das Licht aus, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Ein Countdown an der Fassade des Konzernforums zählt die letzten zehn Sekunden bis zum Start herunter. Um 20.30 Uhr werden die Beleuchtungen der Autotürme, des Konzernforums sowie des Zeithauses für eine Stunde ausgeschaltet.

Seit 2007 organisiert der WWF die „Earth Hour“. Um ein Zeichen für den Klimaschutz und den bewussten Umgang mit Energie zu setzen, schalten weltweit Städte, Gemeinden und Unternehmen ihre Beleuchtung aus. Die Autostadt nimmt dieses Jahr bereits zum elften Mal teil. Der Parkbetrieb der Autostadt ist derzeit eingestellt. Dazu zählen unter anderem alle Pavillons, das Zeithaus sowie die Autostadt Restaurants. Angekündigte Veranstaltungen, Fahrerlebnisse, Führungen, Geburtstagsworkshops und weitere Angebote sind hiervon ebenfalls betroffen.

Zahlreiche andere Orte in Wolfsburg beteiligen sich

Auch andere Orte in Wolfsburg machen bei der Aktion mit, schreibt die Stadt. So wird die Fassadenbeleuchtung am Schloss Wolfsburg, am Schloss Fallersleben, am Planetarium, am Scharoun-Theater, am Phaeno, an der Volkswagen-Arena, am AOK-Stadion, am VfL-Center, am Rathaus und am Hallenbad am Schachtweg ausgeschaltet. Privatpersonen sind ebenso aufgerufen, sich zu beteiligen und daheim das Licht auszuschalten. Weitere Infos unter www.wwf.de/earthhour.

