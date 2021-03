Blick in ein Klassenzimmer mit geöffneten Fenstern. Um die Virenlast in der Luft effektiv auszutauschen, ist fünfminütiges Stoßlüften die bessere Methode als der Einsatz von Raumluftreinigern. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Ostfalia-Hochschule in Wolfsburg.