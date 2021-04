Wolfsburg. Am Samstagabend bemerkte ein Zeuge, dass ein hinter dem Haus in einem abgegrenzten Bereich stehender 1000-Liter-Müllcontainer in Flammen stand.

Müllcontainer brennt in der Roseggerstraße in Wolfsburg

Ein Müllcontainer geriet am Samstagabend gegen 21.45 Uhr in der Roseggerstraße aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf zwei danebenstehende Müllcontainer über und beschädigte diese ebenfalls, wie die Polizei mitteilt. Am Samstagabend bemerkte ein Zeuge, dass ein hinter dem Haus in einem abgegrenzten Bereich stehender 1000-Liter-Müllcontainer in Flammen stand.

Müllcontainer wird völlig zerstört – zwei weitere Müllcontainer erheblich beschädigt

Die daraufhin sofort verständigte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach den Löscharbeiten wurde ersichtlich, dass der Container völlig zerstört war und auch zwei weitere Müllcontainer erheblich durch die Flammen beschädigt worden waren. Die Ermittlungen zur Brandentstehung wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter (05361) 46460 zu melden.

red