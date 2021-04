VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh und Vorstandsvorsitzender Herbert Diess vor dem Markenhochhaus. In der Sache scheinen sich die beiden Spitzenkräfte einig zu sein. Osterloh will allerdings im Gegensatz zu Diess nicht in das Loblied auf Konkurrent Tesla einstimmen. Er hebe die Qualitäten des eigenen Konzerns hervor.