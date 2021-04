Velpker CDU-Ratsfrau schließt sich Wolfsburger PUG an

Überraschende Verstärkung für die PUG – die langjährige Velpker CDU-Ratsfrau und Helmstedter Kreistagsmitglied Andrea Weber-Tabrizian schließt sich den parteipolitisch Unabhängigen an und kandidiert nun für den Ortsrat Mitte-West und den Wolfsburger Stadtrat, teilen die Parteiunabhängigen mit. Bis 2018 saß sie insgesamt 17 Jahre für die Gemeinde Velpke in den hiesigen politischen Räten, bis hin zur Vorsitzenden des Kreistages. 2018 zog sie mit ihrem Ehemann zurück nach Wolfsburg, wo sie schon vor ihrer Velpker Zeit wohnte und aktiv war. Daher ist sie in Wolfsburg immer noch sehr gut vernetzt, was auch mit ihrer beruflichen Tätigkeit als Rechtsanwältin zusammenhängt.

Ihre persönlichen Steckenpferde sind vor allem Themen wie Stadtentwicklung und Planung, aber auch das Wohl von Familien liegt der 57-jährigen Mutter sehr am Herzen. Warum verlässt sie nach fast 30-jähriger Parteizugehörigkeit in der CDU die Partei? „Weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass auf kommunaler Ebene die Bürger, die mit ihrer Stadt und ihren Orten verwurzelt sind weitaus besser und intensiver politisch entscheiden, als Mitglieder von Parteien, die dem landes- und bundespolitischen Geschehen folgen“, erklärt sie.

Adam Ciemniak und Velten Huhnholz heißen Andrea Weber-Tabrizian willkommen

„Adam Ciemniak und Velten Huhnholz haben sich sehr um mich bemüht und mich gebeten, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Was die PUG in Wolfsburg leistet gefällt mir und daher möchte ich aktiv die Stadt voranbringen“, so Weber-Tabrizian. Fraktionssprecher Adam Ciemniak, der bereits mit Andrea Weber-Tabrizian beruflich zusammenarbeitete, freut sich, dass die PUG so eine energiegeladene und erfahrene Kommunalpolitikerin gewinnen konnte. „Andrea Weber-Tabrizian ist eine Teamplayerin und bereichert auch mit ihrem rechtlichen Knowhow jedes Gremium“, verkündet er. Auch PUG-Ratsherr Velten Huhnholz freut sich über die Verstärkung: „2021 wird in der Wolfsburger Kommunalpolitik unser Jahr. Wir gehen entschlossen und optimistisch in das Wahljahr und wollen Sitze hinzugewinnen.“ red