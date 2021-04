Zuhause gesucht für Wolfsburger Herdenschutzhund Grawp

Das Team des Tierheims Wolfsburg sucht händeringend für den zwei- bis dreijährigen Kangalrüden (türkischer Herdenschutzhund) Grawp ein neues Zuhause mit Wohlfühlcharakter. „Grawp wurde am 5. Juni in Wolfsburg aufgefunden. Vermutlich wurde er ausgesetzt“, berichtet Tierpflegerin Nadine Teutloff. „Der erste Aufruf Ende des vergangenen Jahres hatte leider nicht zum Vermittlungserfolg geführt, daher wollen wir es jetzt noch einmal versuchen und alle Kanäle, die uns bekannt sind mobilisieren, um für Grawp ein tolles neues Zuhause zu finden.“

Grawp verhält sich eher wie ein großer Welpe. Er ist sehr unsicher und ängstlich, was fremde Menschen und seine Umwelt angeht. Er braucht daher erfahrene Halter, die auch Kraft haben, ihn zu halten, falls er vor Schreck mal in eine andere Richtung läuft. Die Tierpflegerin Simone Jahns ergänzt: „Wie es aussieht, wurde Grawp nicht gut sozialisiert. Rassetypisch vertraut Grawp Fremden erstmal nicht, dies braucht Zeit. Man braucht also Ruhe und Geduld, um den hübschen Jungspund kennenzulernen.“

Haushalt mit Menschen gesucht, die schon Erfahrungen mit Herdenschutzhunden haben

Grawp gehört zur Rasse Kangal. Das Aussetzen der Tiere ist bei dieser Rasse leider nicht untypisch, denn oftmals werden Kangals auf Grund ihres Aussehens gekauft und nicht wegen ihrer Charakterzüge. Die Halter sind dann schnell mit diesen Hunden überfordert. Wenn Grawp allerdings einem erst einmal vertraut, spielt er auch Fangen und Verstecken mit einem und geht spazieren. Man muss dabei aber alles im Blick behalten, was einem entgegenkommt, wie etwa andere Hunde. Denn wenn unser kleiner Riese an der Leine ist, neigt er zur Leinenaggression gegenüber anderen Hunden, die direkt auf ihn zukommen. Bei uns im Tierheim mag er nur unkastrierte Rüden nicht, mit den Kastraten und Mädels kommt er dagegen gut zurecht und möchte mit ihnen auch immer toben.

Das Tierheim Wolfsburg sucht für Grawp einen Haushalt mit Menschen, die schon Erfahrung mit Herdenschutzhunden haben und auf einem großem Grundstück oder sogar einem Bauernhof leben, wo er gegebenenfalls als Wachhund agieren kann. Seinen Bezugspersonen wird er ein treuer Begleiter sein. Grawp kann auch zu einer gut sozialisierten Zweithündin vermittelt werden. Im Tierheim teilt er sich aktuell seinen Auslauf mit einer älteren Huskyhündin. Das Tierheim ist unter (05362) 51063 oder per Mail unter tierheim@wolfsburg.de zu erreichen.

red