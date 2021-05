Dieter Jabczynski wird sechster Träger des Hoffmann-Rings

Die Entscheidung fiel Dienstagabend im Ortsrat Fallersleben-Sülfeld: Den traditionsreichen und renommierten Hoffmann-von-Fallersleben-Ring erhält in diesem Jahr Dieter Jabczynski (82). Dies teilte Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist am Mittwochabend mit, gleich nachdem sie den Geehrten informierten hatte. Und dieser erklärte kurz danach gegenüber unserer Zeitung: „Das ist für mich eine große Ehre und eine tolle Freude.“ Am Telefon könne man die gar nicht so richtig zum Ausdruck bringen, bat er um Verständnis. Dafür habe ihn seine Frau kräftig gedrückt, und gleich nach dem Kurz-Interview mit der Zeitung wollte er seiner Tochter von der frohen Nachricht berichten.

Erst eine Frau unter den sechs Preisträgern

Der Hoffmann-Ring ist eine Ehrengabe, die der Ortsrat ins Leben gerufen hat. Der Ring ist für Menschen bestimmt, die sich auf sozialem, kulturellen, politischen Gebiet oder im Bereich der Bildung außerordentliche Verdienste erworben haben, sich um Fallersleben oder Sülfeld verdient gemacht oder sich durch langjährige Förderung des Gemeinwohls oder des Vereinswesens besonders hervorgetan haben.

Ideengeberin war 2009 Bärbel Weist selbst. Die erste Ring-Trägerin war im Jahr 2010 Erika Knobel. Es folgten Wilfried Esche (2012), Harold Kasper (2014), Bodo Fleckstein (2017) sowie Wilfried Behls (2019). Die wertvolle Ehrengabe ist ein Unikat, das von einer Goldschmiedemeisterin hergestellt wird. Verliehen wird alle zwei Jahre – nur 2016 wurde um ein Jahr verschoben.

Jabczynski ist seit mehr als 70 Jahren für den VfB Fallersleben im Einsatz

Zur Begründung der Verleihung in diesem Jahr teilt Bärbel Weist mit, Dieter Jabczynski sei ein „Fallersleber Urgestein“. Er ist seit seit mehr 70 Jahren im VfB Fallersleben im Einsatz, hat Vereins-, Landes- und Deutsche Meisterschaften organisiert, bei Turnfesten in anderen Städten für die Hoffmannstadt geworben. Viele Jahrzehnte hat er den Festumzug anlässlich des Volks- und Schützenfestes mitgestaltet. Aktiv hat er andere Vereine und Institutionen bei Festen und Veranstaltungen unterstützt.

Insgesamt neun Kandidaten wurden dieses Jahr vorgeschlagen

Bereits im Jahr 2007 würdigte die Stadt Wolfsburg Jabczynskis Engagement mit der bronzene Ehrennadel. Bis heute engagiert er sich in dem Verein, dem VfB, der ihm viel gegeben hat und dem er viel gegeben hat. Neun Kandidaten waren in diesem Jahr für die Verleihung der Ehrengabe vorgeschlagen worden, so Weist. Die Auswahl hatte eine Jury getroffen, die aus Mitgliedern des Ortsrates und der Verwaltung besteht. Die Übergabe erfolgt im festlichen Rahmen am 3. Oktober 2021. „Aufgrund der zurückgehenden Inzidenzzahlen und der wachsenden Zahl der Impfungen könnte sie im Schloss Fallersleben oder im Saal des Hoffmannhauses stattfinden“, erklärte Weist.