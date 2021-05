Räderdiebe schlagen in Wolfsburg wieder zu

Wolfsburg. Der Besitzer eines grauen VW Golf GTI hatte seinen Wagen am Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr in Höhe des Tors 6 in Reihe 13 abgestellt.

Abermals registriert die Polizei einen Fall von Räderdiebstahl. Diesmal schlugen die Unbekannten auf dem VW-Parkplatz an der Heinrich-Nordhoff-Straße zu. Der Besitzer eines grauen VW Golf GTI hatte seinen Wagen am Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr in Höhe des Tors 6 in Reihe 13 abgestellt. Als er gegen 12.50 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, fand er es auf Pflastersteinen aufgebockt und ohne Räder vor, wie die Polizei mitteilt. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei

auf circa 4000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden: (05361) 46460.

red