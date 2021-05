Wolfsburg. Der Diebstahl hat sich am Dienstag in der Heinrich-Nordhoff-Straße zugetragen. Der Wagen, Sondermodell „Tim und Tom“, ist 18 Jahre alt.

Zu einem Autodiebstahl ist es am Dienstag in Wolfsburg gekommen.

Polizei in Wolfsburg Unbekannte stehlen in Wolfsburg Multivan von Parkplatz

Bislang Unbekannte haben am Dienstag im Laufe des Tages einen VW Multivan von einem Parkplatz in der Heinrich-Nordhoff-Straße gestohlen. Am Morgen parkte der 54-jährige Eigentümer seinen silbergrauen Multivan, Sondermodell „Tim und Tom“, auf dem Parkplatz und ging zur Arbeit, so die Polizei.

Als er am Nachmittag wieder nach Hause fahren wollte, stellte er fest, dass das Fahrzeug nicht mehr auf dem Parkplatz stand. Auch eine Absuche des Geländes führte nicht zum Auffinden des 18 Jahre alten Multivan. Hinweise: (05361) 46460.

red