Polizei in Wolfsburg Täter brechen ein in Wolfsburger Baby-Fachgeschäft

Bislang Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in ein Baby-Fachgeschäft in der Goethestraße eingebrochen. Was sie hierbei erbeutet haben und wie hoch der Gesamtschaden ist, ermittelt die Polizei. Eine Angestellte hatte laut Mitteilung am Mittwochmorgen den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Beamten alarmiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Täter zwischen Dienstagabend, 18.15 Uhr, und Mittwochmorgen, 9.15 Uhr, in das als Schillergalerie bezeichnete Gebäude. Hier begaben sie sich in das erste Obergeschoss, öffneten gewaltsam die Haupteingangstüren und bewegten sich zum Kassenbereich, den sie nach Bargeld durchsuchten.

Täter durchsuchten Räume nach Bargeld und Wertgegenständen

Anschließend zerstörten sie mit brachialer Gewalt eine Bürotür und drangen in die dahinterliegenden Räumlichkeiten vor, welche ebenfalls nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht wurden. Danach verließen die Täter fluchtartig das Weite und entkamen derzeit unerkannt. Hinweise zu dem Fall unter (05361) 46460.

red