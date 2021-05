Wolfsburg bekommt ab Juni dritten E-Scooter-Anbieter

Seit Sommer 2019 sind E-Scooter in Deutschland zugelassen. Im März 2020 ist mit dem Unternehmen Tier der erste Anbieter in Wolfsburg gestartet. Diesem folgte im November der Anbieter Lime. Am Dienstag, 1. Juni, beginnt nun das Verleihangebot an E-Tretrollern der Firma Bolt zunächst in einem weiteren Kernstadtareal mit bis zu 300 E-Scootern. Nötig für den Leihvorgang ist ein iOS- oder Android-Smartphone sowie die Bolt-App.

Die Verwaltung hatte zuletzt im Strategieausschuss Bilanz nach einem Jahr Verleih von E-Tretrollern in Wolfsburg und der freiwilligen Selbstverpflichtung gezogen. Dafür hat sie Auslastungsdaten ausgewertet, die ihr von den Anbietern zur Verfügung gestellt wurden. Ebenfalls in die Bilanz eingeflossen ist eine Evaluation nach den ersten sechs Monaten Betrieb mit Verwaltung, Anbietern, Verbänden und Polizei. Nicht zuletzt sind auch Hinweise der Wolfsburger berücksichtigt worden. Demnach finden pro Tag rund 1000 Ausleihvorgänge statt.

Stadt will Abstellzonen für E-Scooter weiter vorantreiben

„Die Stadt Wolfsburg begrüßt neue Mobilitätslösungen als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr und als Alternative zum Auto auf kurzen Wegen. Die Auswertung der ersten zwölf Monate E-Tretroller-Verleih haben gezeigt, dass das Angebot in Wolfsburg im Alltag gut angenommen wird“, unterstreicht Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide. Eine Stärkung der Nahmobilität aus Rad, Fuß und neuen Mikromobilitätsangeboten hat der Rat der Stadt Ende 2020 neben weiteren Zielen in der Mobilitätsstrategie beschlossen.

„Neue Mobilitätsangebote müssen aber auch auf begrenzten Infrastrukturen untergebracht werden. Dieses muss möglichst sicher und konfliktfrei für alle am Verkehr Teilnehmer gestaltet werden. Damit die Fahrzeuge so geparkt werden, dass niemand behindert oder gefährdet wird, wird die Stadt Wolfsburg die Einrichtung von Abstellzonen, wie sie zum Beispiel bereits am Hauptbahnhof zu finden ist, weiter vorantreiben. Auch sollen E-Scooter als Angebotselement in Mobilitätsstationen integriert werden“, erklärt Hirschheide.

Bolt-Angebot kann ausgeweitet werden

Um das zu erreichen, hat die Stadt für den E-Scooter-Verleih in Wolfsburg eine freiwillige Selbstverpflichtung mit Regeln zum Betrieb definiert. Denn der Betrieb eines Verleihsystems für die sogenannten Elektro-Kleinstfahrzeuge ist durch die Stadt nicht genehmigungspflichtig. Die Zulassung der E-Scooter für den Straßenverkehr regelt die Elektro-Kleinstfahrzeuge-Verordnung auf Bundesebene. Bolt startet mit einer geringeren Rollerzahl im Bereich der Kernstadt. Wenn sich das Angebot bewährt, können Geschäftsgebiet und Rollerzahl ausgeweitet werden.

red