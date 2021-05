Räuber überfallen Wolfsburger Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Zwei bisher unbekannte Männer haben am späten Freitagnachmittag eine Tankstelle an der Braunschweiger Straße überfallen und unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld in derzeit nicht bekannter Höhe erbeutet. Wie die Polizei Wolfsburg mitteilt flüchteten sie danach. Die Angestellte wurde nicht verletzt

Angestellte mit Schusswaffe bedroht

Laut Mitteilung der Polizei betraten zwei mit Joggingjacken und OP-Masken bekleidete unbekannte Männer die Tankstelle gegen 18 Uhr. Plötzlich zog einer der Männer eine Schusswaffe und bedrohte die an der Kasse stehende Angestellte.

Erste Fahndungsmaßnahmen erfolglos

Ein Täter forderte die Herausgabe sämtlichen Bargeldes. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung der hinter der Tankstelle befindlichen Garagen. Die ersten Fahndungsmaßnahmen der Polizei waren erfolglos.

Polizei sucht nach Zeugen

Ein Täter soll laut Mitteilung zirka 20 Jahre sein und war mit einer blauen Joggingjacke und weißen Schuhen bekleidet. Der zweite Täter soll ebenfalls zirka 20 Jahre gewesen sein und ein dunkles Joggingoutfit getragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

red