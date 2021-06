Die Brücke von Detmerode nach Westhagen nimmt Form an.

Brückenbau in Wolfsburg

Brückenbau in Wolfsburg Braunschweiger Straße in Wolfsburg einstreifig

Einen entscheidenden Schritt geht es bei der Baustelle der Rad- und Fußgängerbrücke über die Braunschweiger Straße voran, wie die Stadt mitteilt. Nachdem jetzt die Schutzplanken auf beiden Seiten vollständig hergestellt sind, werden ab Montag, 7. Juni, die Provisorien im Fahrbahnbereich zurückgebaut.

In dem Zusammenhang wird der Verkehr temporär eingeschränkt und vorübergehend nur auf einem Streifen in beide Fahrtrichtungen geführt. Diese Arbeiten finden allerdings außerhalb der Verkehrsspitzenzeiten statt, sodass keine größeren Behinderungen im Verkehrsfluss zu erwarten seien.

Ab 10. Juni soll die Abfahrt in Richtung Westhagen wieder über die Rampe möglich sein

Von Donnerstag, 10. Juni, an soll dann stadtauswärts die provisorische Verkehrsführung sukzessive aufgelöst werden. Voraussichtlich soll hier bereits ab 10. Juni auch die Abfahrt in Richtung Westhagen wieder über die Rampe in alter Form möglich sein.

Ab 22. Juni soll die Verkehrsführung stadtauswärts wieder über die alte Richtungsfahrbahn laufen. „Ich freue mich über den guten Baufortschritt und das ein Ende der Verkehrseinschränkungen absehbar ist“, bekräftigt Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide.

Weil sich die Termine und damit auch die Verkehrsführungen witterungs- oder bauablaufbedingt verschieben können, bittet die Stadt für diese Zeit um erhöhte Aufmerksamkeit.

