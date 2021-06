Sensoren messen Wasserqualität in Wolfsburg

Mit dem Start des Wassersensorik-Projektes nutzt die Stadt Wolfsburg zukünftig eine digitale Lösung, um frühzeitig auf Veränderungen der Gewässerqualität oder des Grundwasserspiegels zu reagieren. Wie die Stadt mitteilt, wurden im Rahmen des Smart-City-Projektes dafür Sensoren an 13 Messstellen installiert und in Betrieb genommen – drei Stellen zur Messung der Wasserqualität und zehn Stellen zur Messung des Grundwasserspiegels.

Das sich verändernde Klima habe Auswirkungen auf die Natur und den Wasserhaushalt, und die beiden besonders heißen und trockenen Sommer 2018 und 2019 hätten die Stadt vor große Herausforderungen gestellt. Die umgekippten Gewässer mitsamt des Fischsterbens seien vielen Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern noch im Gedächtnis. Ebenso hätten sich die trockenen Sommer negativ auf den Grundwasserspiegel ausgewirkt.

Viele Partner arbeiten an dem Smart-City-Projekt mit

Derartige Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen einzuleiten, sei das Ziel des Smart-City-Projekts zur Wassersensorik. Umgesetzt werde das Projekt gemeinschaftlich: Das Referat Digitalisierung und Wirtschaft initiiere gemeinsam mit dem Umweltamt der Stadt, den Wolfsburger Entwässerungsbetrieben (WEB) und der Wobcom ein „IoT-Projekt“ (Internet-of-Things) – also die automatisierte Kommunikation zwischen Geräten –, bei dem mit Sensoren Wasserqualität und Wasserstände in Wolfsburger Gewässern gemessen werden könnten.

„Mit diesem Projekt zeigen wir, welche vielfältigen Möglichkeiten uns das Projekt Smart City bietet“, so Dennis Weilmann, Erster Stadtrat und Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur, in der Mitteilung. „Durch den Einsatz der digitalen Sensorik werden wir unsere Stadt umweltfreundlicher und nachhaltiger machen.“ Sascha Hemmen, Leiter des Referats Digitalisierung und Wirtschaft, ergänzt: „Bei der Planung unserer Smart-City-Projekte haben wir geschaut, wo wir durch den Einsatz moderner Technologien konkret und schnell Dinge verbessern können.“

Die Daten ermöglichen ein frühzeitiges Handeln

„Die Daten ermöglichen den Mitarbeitenden ein frühzeitiges Handeln. Werden diese Ergebnisse mit anderen Daten aus weiteren IoT-Themenfeldern kombiniert, lassen sich weitreichende und ganzheitliche Folgerungen schließen. Zum Beispiel können direkte Auswirkungen auf die Wasserqualität, bedingt durch das lokale Wetter, ermittelt und direkt verglichen werden. Perspektivisch ist dies ein wichtiger Meilenstein für die digitale Entwicklung unserer Stadt“, so Dalibor Dreznjak , Leiter der Unternehmensentwicklung Wobcom/Stadtwerke, in der Mitteilung.

Das nun gestartete Projekt ermögliche zwei Anwendungsfälle: die Messung der Gewässerqualität in Regenrückhaltebecken und die Überwachung des Grundwasserspiegels im Stadtgebiet.

„Die wetterbedingten Umstände der vergangenen Jahre, insbesondere die geringen Niederschlagsmengen, hatten für die Wolfsburger Gewässer mitunter drastische Auswirkungen“, so Andreas Bauer, Dezernent für Finanzen, Bürgerdienste, Brand- und Katastrophenschutz. „Der Einsatz von modernster Technik ist daher ein wichtiger Schritt, um einen sicheren Kenntnisstand und Überblick über die Situation der Wolfsburger Gewässer zu gewährleisten. Unsere Bemühungen werden wir weiter stärker forcieren und nicht nur auf den technischen Aspekt beschränken.“

Aus den Messdaten lässt sich die Wasserqualität allgemein hochrechnen

Die Messstellen der Regenrückhaltebecken habe die WEB ausgewählt. Mit dem Begriff Regenrückhaltebecken würden die Gewässer bezeichnet, die Abflussspitzen von Niederschlägen dämpfen, somit den Abwasserabfluss hydraulisch einem natürlichem Abfluss des Gewässers anpassen und so dem Hochwasserschutz zuarbeiten. Darunter fallen viele bekannte Wolfsburger Teiche. „Wir haben uns im ersten Schritt für die Regenrückhaltebecken Neuer Teich, Mühlenteich und Detmeroder Teich entschieden, da diese Gewässer aufgrund ihres witterungsbedingt sehr geringen Sauerstoffgehaltes besonders auffällig waren“, erklärt Adrian Rohne, zuständiger Ingenieur der WEB. „Mithilfe der Daten erhoffen wir uns, diese schädlichen Entwicklungen frühzeitig und zuverlässig zu erkennen und dann gegensteuern zu können.“

Mit den Messdaten der vorerst drei Gewässer, die mit der Sensorik ausgestattet wurden, könnten gute Anhaltspunkte für die Wasserqualität in anderen Gewässern gezogen werden. „Durch die Daten werden wir auch dort rechtzeitig Bescheid wissen“, so Rohne. „Vor allem können wir auch prüfen, ob unsere Maßnahmen erfolgreich sind.“

Unter Federführung des Umweltamtes der Stadt seien zehn Stellen ausgewählt worden, an denen der Grundwasserstand gemessen wird. „Wir haben die Messpunkte so ausgewählt, dass diese über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. So bekommen wir ein gutes Gesamtbild über die Grundwasser-Situation in Wolfsburg“, erklärt Dr. Horst Farny, Leiter des Umweltamtes. Die Überwachung des Grundwasserstandes sei in Zeiten des sich verändernden Klimas und sinkender Grundwasserpegel wichtig und hilfreich: „Die Erkenntnisse können gute Dienste bei der Planung von Bauvorhaben, Naturschutzmaßnahmen und der allgemeinen Betrachtung des Wasserhaushaltes leisten.“

Technisch ermöglicht und umgesetzt wird das IoT-Projekt durch die Wobcom. „An den 13 Messstellen werden dauerhaft Daten erhoben und verschlüsselt an uns gesendet“, erklärt IoT-Projektleiter Sebastian Ackermann, Stadtwerke/Wobcom. Über die Offene Datenplattform stellen wir die Daten dann den Projektbeteiligten zur Verfügung.“

red