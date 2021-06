Polizei erwischt zwei alkoholisierte Fahrer in Wolfsburg

Fahrtende in der Wolfsburger Schillerstraße für einen 24-Jährigen am Sonntagmorgen, 13. Juni, um 6.30 Uhr: Der Besatzung einer Polizeistreife fiel der Fahrer eines VW Golf in der Innenstadt durch seine rasante Fahrweise auf, heißt es im Polizeibericht. Der Mann war demnach ausgesprochen zügig aus der Kleiststraße in die Schillerstraße abgebogen. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und konnten das Auto kurz darauf anhalten.

Während der Überprüfung wurde dem 24 Jahre alten Wolfsburger auch ein Atemalkoholtest angeboten. Diesem stimmte der Mann zu und der Test erbrachte schließlich ein Ergebnis von 1,72 Promille, berichtet die Polizei weiter. Der Wolfsburger sei daraufhin zur Dienststelle der Polizei gebracht worden, wo ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen worden sei. Der Führerschein des 24-Jährigen sei sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden.

Alkotest ergibt bei einem Radfahrer 3,16 Promille

Einen stark alkoholisierten Radfahrer konnten Polizeibeamte der Station Vorsfelde am Freitag in der Heinrich-Jasper-Straße anhalten. Um 16.15 Uhr fiel der Funkstreifenwagenbesatzung der Radfahrer durch seine unsichere Fahrweise auf, heißt es im Polizeibericht. Die Polizisten stoppten demnach den 57 Jahre alten Mann aus der Samtgemeinde Velpke und unterzogen ihn einer Kontrolle.

Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Obwohl der Velpker angab, lediglich ein Bier am Vormittag getrunken zu haben, erbrachte er bei einem Atemalkoholtest ein Ergebnis von 3,16 Promille, so die Polizei weiter. Dem 57-Jährigen sei daraufhin durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet worden.

Die Polizei Wolfsburg erklärt dazu: Bei Radfahrern ist ab einem Wert von 1,6 Promille rechtlich von einer absoluten Fahruntüchtigkeit auszugehen. Von diesem Wert an gibt es also bei Radfahrern Konsequenzen.

Schneller Hinweis aus sozialen Medien

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben am Freitag, 11. Juni, zwischen 17.20 und 17.50 im Ortsteil Laagberg am Schlesierweg einen vor einem Wohnhaus abgestellten Motorroller der Marke Motowell entwendet, obwohl der 42 Jahre alte Besitzer extra eine Alarmanlage in dem Fahrzeug verbaut hatte. Der Roller hat die Farben Weiß/Rot und das Versicherungskennzeichen 569 JMD.

Der Wolfsburger informierte umgehend die Polizei und erstattete Anzeige. Parallel dazu veröffentlichte er den Sachverhalt auf seinem Kanal in den sozialen Medien. Hier bekam er noch während der Anzeigenerstattung den Hinweis, dass der Roller in einem angrenzenden Stadtteil gesichtet wurde, schildert die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndung sei jedoch ohne Erfolg geblieben.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich laut Polizeibericht auf 1000 Euro. Zeugen, die den Roller rund um die genannte Zeit im Stadtgebiet gesehen haben, melden sich unter (05361) 4646215.

red