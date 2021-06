Ich ächze am Schreibtisch, der Ventilator ist leistungsfähiger als ich. Dann das: Für Freitag kündigt mir mein Handy plus 34 Grad an. Ich brauche eine Abkühlung und finde die im Zeitungsarchiv. Darin recherchiere ich, was am 8. Februar in Wolfsburg los war. Erinnern Sie sich? Schneechaos! Damals ging das Thermometer runter auf minus 10 Grad. Nicht ganz so viel, aber ein paar Grad kühler hätte ich es heute schon gerne.

