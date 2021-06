Polizei Wolfsburg Polizei nimmt Randalierer im Getränkemarkt in Vorsfelde fest

In einem Getränkemarkt in der Vorsfelder Meinstraße haben am Mittwochmorgen zwei Männer randaliert. Die beiden „sichtlich stark alkoholisierte Männer“ betraten gegen 8.45 Uhr den Markt, wie die Polizei mitteilt. Die beiden 22 und 21 Jahre alten Männer schrien herum, drängten sich hinter den Kassenbereich, entnahmen hier aus einem Regal Tabakwaren und warfen mit diesen umher.

Sie stehlen ein elektronisches Erfassungsgerät und flüchten aus dem Markt

Dabei bedrängten den 20 Jahre alten Angestellten des Marktes, griffen ihn an und bedrohten ihn. Hierbei wurde der Angestellte leicht verletzt. Anschließend stahlen sie ein elektronisches Erfassungsgerät und flüchteten aus dem Markt. Die Marktleiterin hatte zwischenzeitlich die Polizei alarmiert, da ihr die beiden Störenfriede bereits vorher im Hauptgeschäft aufgefallen waren.

Ein Atemalkoholtest ergibt Werte von 1,66 Promille und 3,43 Promille

Die Polizei war Minuten später mit mehreren Streifenwagen vor Ort und konnte auf einem Friedhof in unmittelbarer Nähe die beiden Beschuldigten antreffen. Da die beiden Männer „ein äußerst aggressives Verhalten“ zeigten, wurden sie gefesselt und in Gewahrsam gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen einen Wert von 1,66 Promille und bei seinem 22 Jahre alten Komplizen einen Wert von 3,43 Promille. Beide dürfen sich auf Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs, Bedrohung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefasst machen.

red