Regenbogenfarben in Wolfsburg Bunt gegen Homophobie mit Flaggen und Licht in Wolfsburg

Anlässlich des EM-Spiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn in der Münchner Arena hissen die Stadt, der VfL Wolfsburg sowie der Schulterschluss Wolfsburg gemeinsam Regenbogenflaggen vor dem Rathaus und dem Gewerkschaftshaus und illuminieren die VW-Arena. Sie üben damit Kritik an der homophoben Haltung der ungarischen Regierung und den damit verbundenen menschenverachtenden Anfeindungen während des Turniers, heißt es in einer Mitteilung.

Vielfalt und Toleranz sollte auch der Sport verkörpern

„Der Profifußball und seine Fans sind ein Abbild unserer Gesellschaft. Menschen jeder Herkunft, Hautfarbe und Religion spielen und feiern friedlich zusammen. Vielfalt und Toleranz sind die Werte, die auch der Sport verkörpern sollte. Natürlich darf und muss auch der Sport politisch sein und Haltung zeigen, sonst wird er über kurz oder lang an Bedeutung verlieren. Umso wichtiger ist es, dass wir ein starkes und sichtbares Zeichen gegen jede Form von Diskriminierung und Ausgrenzung setzen“, wird Oberbürgermeister Klaus Mohrs in der Mitteilung zitiert.

Alle Kapitäne des VfL führen ihre Teams mit besonderer Binde aufs Feld

Anlässlich des Pride Months hatte Deutschlands Mannschaftskapitän Manuel Neuer eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben getragen. Besondere Bedeutung bekam diese wichtige, von der UEFA jedoch zunächst überprüfte Geste nun für das Spiel gegen den Gruppengegner Ungarn.

Für Vielfalt, Respekt und Toleranz: Die Autostadt Wolfsburg lässt die Autotürme in Regenbogenfarben erstrahlen. Foto: Matthias Leitzke / Autostadt

Dazu Tim Schumacher, Geschäftsführer des VfL Wolfsburg: „Für uns ist der Regenbogen ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz. Daher führen seit drei Jahren alle Kapitäne des VfL ihre Teams mit dieser besonderen Kapitänsbinde aufs Feld.“ Christian Matzedda, Sprecher des Schulterschlusses: „Für uns sind Regenbogenfahnen ein klares Bekenntnis für Diversität, Offenheit, Toleranz und gegen Hass und Ausgrenzung. Die Botschaft lautet: Wir sind und bleiben bunt!“

