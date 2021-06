34-Jähriger bei Schlägerei im Wolfsburger Kaufhof verletzt

Am frühen Sonntagmorgen kam es im Kaufhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Polizei wurde gegen 2.27 Uhr alarmiert und war Minuten später mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Im Bereich einer dortigen Pizzeria fanden die Beamten einen 34-jährigen Wolfsburger verletzt am Boden liegend. Ein Notarzt versorgte den Verletzten, der zur weiteren Behandlung ins Klinikum Wolfsburg gebracht wurde.

Zeugen teilten den Beamten mit, dass es plötzlich vor einer Bar eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen sechs bis zehn Personen gegeben habe. Dann sei es zu der Schlägerei gekommen, bei der auch vorhandenes Mobiliar eingesetzt worden sei. Anwesende Gäste hätten versucht, die Streitigkeiten zu schlichten, den Verletzten entdeckt und Erste Hilfe geleistet. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Polizei befragt derzeit Zeugen.

Kelleraufbrüche in der Goethestraße – Polizei mahnt zur Vorsicht

Unbekannte sind zwischen Samstagnachmittag, 17 Uhr, und Sonntagabend, 18.20 Uhr, in vier Kellerparzellen eingebrochen. Betroffen war ein Mehrparteienhaus in der Goethestraße, wie die Polizei mitteilt. Wie die Täter in das Haus gelangt sind, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht, dass die Täter die Schließvorrichtungen der Kellerverschläge aufgebrochen haben. Zum Diebesgut gehört ein Fahrrad der Marke Bulls. Ob die Täter weitere Beute gemacht haben und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, wird derzeit ermittelt. Zeugen sollen sich unter (05361) 46460 melden.

Die Polizei weist darauf hin, Haustüren geschlossen zu halten und Türen nicht leichtgläubig über die Gegensprechanlage zu öffnen. „Seien Sie misstrauisch und schauen Sie nach, ob der Besucher wirklich der ist, der er vorgibt zu sein. Hält sich jemand unberechtigt in dem Haus auf, verweisen Sie ihn oder rufen Sie die Polizei“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge.

Diebe stehlen Auto – 40.000 Euro Schaden

Ein weißer Renault Traffic eines großen Autovermieters im Gesamtwert von rund 40.000 Euro verschwand in der Nacht zum Sonntag im Dresdener Ring, wie die Polizei mitteilt. Der 28-jährige Fahrzeugnutzer hatte den ein Jahr alten Wagen am Samstagabend gegen 20.30 Uhr auf dem Parkstreifen am Dresdener Ring abgestellt. Am Sonntag gegen 9 Uhr war das Auto verschwunden. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen Hinweise zum Verschwinden des Kleinbusses geben können und bittet um Meldungen an die Polizei unter (05361) 46460.

red

