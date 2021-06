Grundschülerinnen sind in einem Kinderhort mit Bastelarbeiten beschäftigt. An die Kinderbetreuung in der Kita soll sich nahtlos eine ganztägige Betreuung in der Grundschule anschließen. Dafür soll ein bundesweiter Rechtsanspruch für Grundschüler ab 2026 kommen. Doch das Gesetz wackelt. Die Stadt Wolfsburg ist bei der Ganztagsbetreuung schon jetzt gut aufgestellt (Symbolfoto).