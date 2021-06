Radler können bei Führung Wolfsburg kennenlernen

Wolfsburg. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH bietet im Juli Stadtführungen zu Fuß und per Fahrrad an. Es gibt viel zu entdecken.

Eine Möglichkeit für Entdeckungsreisen durch Wolfsburg bieten die Stadtführungen der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) im Juli. Die Führungen finden laut Mitteilung stets unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen statt.

In Zusammenarbeit mit dem Denkmalverein Fallersleben bietet die WMG am Sonntag, 4. Juli, eine historische Stadtführung durch einen Teil des Schlossparks und die Altstadt Fallersleben. Bei „Straßentheater – Szenen im historischen Fallersleben“ erfahren die Teilnehmenden Wissenswertes über die mehr als 1000-jährige Geschichte von Fallersleben. Start ist um 15 Uhr an der Schlosstreppe in Fallersleben. Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre nehmen kostenfrei teil. Anmeldung bis 1. Juli.

Rundgang durch die Museumswohnung

Am 11. Juli können Interessierte beim Rundgang „Die Museumswohnung – so wohnte man früher“ erfahren, wie frühere Generationen in Wolfsburg gelebt haben. Beginn ist um 15 Uhr in der Museumswohnung in der Pestalozziallee/Ecke Schillerstraße. Die Tour kostet 8 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen 6,50 Euro. Anmeldung bis 8.

Die „Archäologische Radtour – 3500 Jahre Wolfsburg“ führt am 17. Juli zu verschiedenen archäologischen Stätten in Wolfsburg. Ein Fachmann aus der unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt erläutert, wie Spuren der Besiedlungsgeschichte erkannt werden können und welche Bedeutung sie haben. Start der Radtour ist um 15 Uhr am VW-Bad. Die Teilnahme kostet 15 Euro für Erwachsene und 12,50 Euro für Kinder. Anmeldung bis 14. Juli.

Spaziergang „Wolfsburgs Planetenweg am Allersee“

Am 18. Juli bietet sich mit dem neuen Spaziergang „Wolfsburgs Planetenweg am Allersee“ erstmalig die Gelegenheit am See nach den Sternen zu greifen. Seit Herbst 2011 zeigt der sogenannte Planetenweg um den Allersee alle Planeten unseres Sonnensystems in maßstabsgetreuen Abständen. In eineinhalb Stunden lernen Kinder und Erwachsene anhand von Schautafeln und Hintergrundinformationen etwas über das Sonnensystem. Beginn ist um 15 Uhr an der Sonnenskulptur vor dem Ruderclub im Allerpark. Erwachsene zahlen 10 Euro und Kinder 8,50 Euro. Die Anmeldefrist läuft bis zum 15. Juli 2021.

Letzte Juli-Stadtführung ist am 25. Juli die Erlebnistour „Auf den Spuren der Geschichte im BüssingBus“. Über zwei Jahrzehnte lang brachte der 1955 erbaute Oldtimer Beschäftigte in das VW-Werk. Die Tour startet um 15 Uhr am Hauptbahnhof. Die Teilnahmekosten betragen 19 Euro für Erwachsene und 17,50 Euro für Kinder. Anmeldung bis 16. Juli.

Anmeldungen für die Touren sind in der Tourist-Information im Wolfsburg Store gegenüber dem Hauptbahnhof, unter (05361) 89993-0 oder per E-Mail an tourist@wolfsburg.de möglich. red

