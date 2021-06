Polizei Wolfsburg Räuber will in Wolfsburg das Telefon eines 40-Jährigen stehlen

Ein versuchter Raub hat sich am späten Dienstagabend in der Bahnhofspassage ereignet. Wie das 40-jährige Opfer gegenüber der Polizei angab, hatte es den späteren Täter zuvor in der Straße Schachtweg bemerkt. Hier hatte der 40-Jährige eine Bankfiliale verlassen, als er dem späteren Täter begegnete. Danach setzte der 40-Jährige seinen Weg in Richtung Bahnhofspassage fort. In Höhe einer Bar stand der Unbekannte abermals vor dem 40-Jährigen und griff ihn unvermittelt an, wie die Polizei mitteilt.

Das Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt und alarmierte umgehend die Polizei

Dabei versuchte der Täter, dem Opfer das Mobiltelefon zu entreißen. Als die Beute zu Boden fiel, ließ der Unbekannte von seinem Opfer ab und lief in Richtung ZOB davon. Das Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt und alarmierte umgehend die Polizei.

Das Opfer beschreibt den Täter wie folgt: Der Mann hatte bis über die Ohren reichende Rastalocken. Er war etwa 1,75 Meter groß und war mit einer blauen Jeans und einem blauen Hemd im „Hip-Hop-Stil“ bekleidet. Da der Bereich am Nordkopf um die Zeit noch stark frequentiert ist, hofft die Wolfsburger Polizei auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Wolfsburg entgegen: (05361) 46460.

Diebe stehlen Eichenfässer vor Blumenladen

Unbekannte haben zwischen Sonntagnachmittag, 14 Uhr, und Montagnachmittag, 16 Uhr, zwei schwere Eichenfässer in der Reislinger Straße entwendet. Die etwa 1,20 Meter hohen und sehr schweren Fässer standen als Dekoration direkt vor einem Blumengeschäft. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mindestens 400 Euro. Da die Fässer extrem schwer sind, geht die Polizei davon aus, dass die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben müssen. Es dürfte sich hierbei um ein Fahrzeug mit Ladefläche gehandelt haben. Zeugen sollen sich unter (05361) 46460 melden.

red

