Mann stiehlt in Wolfsburg Handtasche von Beifahrersitz

Die Szenerie beobachteten Mitarbeiter eines Grünschnittunternehmens und teilten der 44-Jährigen mit, dass ein Mann mit schwarzer Hose, schwarzem Oberteil und roter Schirmmütze mit einer schwarzen Handtasche in Richtung eines anderen Lebensmitteldiscounters in der Suhler Straße davongelaufen sei. (Symbolfoto)

Einer 44-Jährigen wurde am Freitagvormittag auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Braunschweiger Straße die Handtasche gestohlen, wie die Polizei mitteilt. Sie hatte gegen 11.05 Uhr ihren Einkauf in ihrem Seat verstaut. Danach brachte sie den Einkaufswagen in den nur wenige Meter entfernten Unterstand. Hierbei hatte sie beide Türen auf der Beifahrerseite offen stehen lassen. Ihre schwarze Handtasche befand sich auf dem Beifahrersitz. Diesen Umstand nutzte ein Mann aus, griff in das Auto und entwendete die Handtasche nebst Inhalt wie Bargeld, Mobiltelefon und diversen Personaldokumenten.

Polizei sucht Mitarbeiter eines Grünschnittunternehmens als Zeugen

Die Szenerie beobachteten Mitarbeiter eines Grünschnittunternehmens und teilten der 44-Jährigen mit, dass ein Mann mit schwarzer Hose, schwarzem Oberteil und roter Schirmmütze mit einer schwarzen Handtasche in Richtung eines anderen Lebensmitteldiscounters in der Suhler Straße davongelaufen sei. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können.

Zudem suchen die Beamten die Mitarbeiter des Grünschnittunternehmens. Es ist derzeit nicht klar, ob diese für den Lebensmitteldiscounter gearbeitet haben oder sich aus anderem Grund auf dem Parkplatz aufgehalten haben. Diese sind als Zeugen von Bedeutung. Sie und weitere Zeugen melden sich unter (05361) 4646-0.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de