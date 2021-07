Outdoor-Programme vor und unter dem Phaeno in Wolfsburg

Showmaster lassen Nebel wabern, Stickstoff sprudeln und lüften so manches naturwissenschaftliche Geheimnis.

Phaeno in Wolfsburg

Wer möchte an einem riesigen Sitz-Xylophon Platz nehmen, an Klangröhren unterschiedliche Töne direkt am Phaeno-Gebäude erklingen lassen, mit Sandkörnern durch Rieseln Sandfiguren erzeugen oder den Schichtaufbau eines Hochbeets durch ein Sichtfenster beobachten?

Neugierig? Für kleine und große Besucher wird es zu den Sommerferien vom 22. Juli bis zum 1. September zusätzlich zur Ausstellung im Phaeno Outdoor-Programme vor und unter dem Phaeno geben, wie das Science-Center mitteilt. Dort sollen fantasievolle Musikinstrumente, Phaeno-Exponate zum Mitmachen, Showeinlagen und mehrere Hochbeete für Sommerfeeling sorgen, heißt es in der Ankündigung. In den Beeten lassen sich insektenfreundliche Pflanzen, duftende Kräuter und erntereifes Gemüse entdecken.

Drinnen wie draußen laden Phaeno-Exponate zum Entdecken ein. Im Phaeno wartet die Ausstellung mit aktuell mehr als 250 Exponaten – darunter fantasievolle Kugelbahnen und Luftexponate, an denen man die Kraft von Luft testen kann. Draußen kann man sich unendlich spiegeln oder durch einen Wellenspiegel verzerren, auf große „Sterne“ klettern oder ganz romantisch riesige Seifenblasen in den Sommerhimmel schweben lassen.

Auf einem kommunikativen Musikspielplatz mit übergroßen Instrumenten kann man sich musikalisch richtig austoben. Große und kleine Schlagorgeln, Pantrommeln und Trommelkreise laden dazu ein, außergewöhnliche Klangerfahrungen zu machen. Auf einer kleinen Bühne lassen Showmaster Nebel wabern, Stickstoff sprudeln und lüften so manches naturwissenschaftliche Geheimnis. Zum Auftakt des Sommerprogramms möchte das Phaeno mit seinen Gästen Sommer-Geburtstag mit zwei Tagen der offenen Tür und freiem Eintritt feiern. Was im letzten Jahr zum 15. Phaeno-Geburtstag im November nicht möglich war, soll nun zum Start der Sommerferien nachgeholt werden.

Am 22. und 23. Juli erwarten die Besucher zusätzlich zum Ferienprogramm von 12 bis 18 Uhr im Außenbereich besondere Attraktionen wie Stelzenläufer, die als farbenprächtige Riesenblumen verkleidet sind, und spannende Mitmachaktionen für die ganze Familie – man kann beispielsweise Insektenhotels bauen oder Bohnen pflanzen, die zu Hause beim Wachsen beobachtet werden können. Auch für musikalische und tänzerische Einlagen des Tanzenden Theaters Wolfsburg ist gesorgt, und Foodtrucks bieten Speisen an, unter anderem Stickstoff-Eis.

Ein Zeitplan mit allen Programmpunkten der beiden Tage der offenen Tür folgt nach Angaben des Phaeno in Kürze – ebenso Informationen zur möglichen Buchung von Besuchszeiten.

