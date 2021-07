4,73 Promille – Unfallfahrer sorgt für Rekord in Wolfsburg

Fallersleben. Auf der Kreisstraße 114 kollidieren am Sonntagabend zwei Autos. Der Schaden liegt bei 60.000 Euro. Zuvor gab es in Fallersleben eine Unfallflucht.

4,73 Promille – deutlich überhöht war der Alkoholwert eines 50-jährigen Unfallfahrers aus dem Landkreis Celle, der an einer Kollision in Wolfsburg beteiligt war.

Ein Verkehrsunfall mit Alkoholbeeinflussung und einem Gesamtschaden von etwa 60.000 Euro hat sich am Sonntagabend auf der Kreisstraße 114 ereignet. Laut Polizei befuhr ein 50 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Celle gegen 21.30 Uhr mit seinem Audi A5 die K 114 aus Richtung Gifhorn kommend in Richtung Sandkamp. Dabei geriet er mit seinem Audi in die Fahrbahnmitte und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Dacia, in dem ein 56 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Oder-Spree saß, so die Polizei.

Bei der Kollision gab es keine Verletzten, allerdings waren beide Fahrzeuge nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Als die herbeigerufene Polizei den Unfall aufnahm, stellten die Beamten bei dem 50-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest ergab 4,73 Promille. Dem 50-Jährigen wurde daraufhin im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der 50-Jährige ist damit Spitzenreiter der Alkoholsünder, welche die Polizei in der vergangenen Woche mit deutlich überhöhten Alkoholwerten kontrolliert hat.

Unfallflucht am Sonntag auf der Frankfurter Straße

Die Polizei in Fallersleben unterdessen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntagnachmittag auf der Frankfurter Straße ereignete. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem hellblauen Kleinwagen die Autobahn 39 aus Richtung Braunschweig kommend und verließ diese gegen 14 Uhr an der Autobahnabfahrt Fallersleben-Süd. Am Einmündungsbereich zur Frankfurter Straße übersah der Unbekannte einen vorfahrtsberechtigten 55 Jahre alten Pedelec-Fahrer, der auf dem dortigen kombinierten Fuß-/Radweg aus Richtung Fallersleben in Richtung Detmerode unterwegs ist.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 55-Jährige sein Gefährt stark abbremsen, kam dabei ohne Fahrzeugberührung zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Der Autofahrer des hellblauen Kleinwagens kümmerte sich nicht um den Verletzten, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Fallersleben fort. Da auf der Frankfurter Straße immer reger Fahrzeugverkehr herrscht, hofft die Polizei darauf, dass andere Verkehrsteilnehmer den Vorgang beobachtet haben. Hinweise an die Polizei unter (05361) 46460.

