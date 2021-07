Polizei in Wolfsburg Schwerverletzter Motorradfahrer nach Abbiegeunfall in Wolfsburg

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer, einer leicht verletzten Autofahrerin und einem Gesamtschaden von mindestens 13.000 Euro hat sich am Montagnachmittag im Gewerbegebiet Heinenkamp ereignet. Nach Angaben der Polizei befuhr gegen 14.30 Uhr eine 59-jährige Autofahrerin aus Oebisfelde die Straße Heinenkamp aus Richtung Kreisel kommend in Richtung der Landesstraße 295. An der Einmündung zur L 295 bog sie nach links in Richtung Hattorf ab und übersah hierbei einen 50 Jahre alten Motorradfahrer aus Wolfsburg, der die L 295 aus Richtung Hattorf in Richtung Autobahn 39 befuhr.

13.000 Euro Schaden beim Unfall

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer mit seiner Maschine in den zehn Meter entfernten Straßengraben geschleudert wurde. Bei dem Zusammenprall zog sich der Kradfahrer schwerste Verletzungen zu. Die 59 Jahre alte Autofahrerin wurde nur leicht verletzt. Ersthelfer und Zeugen kümmerten sich um die Unfallbeteiligten und leisteten Erste Hilfe.

Ein umgehend alarmierter Rettungswagen brachte den Schwerverletzten ins Klinikum. Die Freiwillige Feuerwehr Hattorf und die Berufsfeuerwehr waren ebenfalls mit im Einsatz. Beide Fahrzeuge erlitten bei dem Verkehrsunfall Totalschäden, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 13.000 Euro. Die Unfallstelle wurde für 45 Minuten voll gesperrt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de