Wolfsburger begeht im Hannoveraner Bahnhof sechs Straftaten

Da staunten selbst die Polizisten nicht schlecht. Ein 34-jähriger Mazedonier hat innerhalb kürzester Zeit sechs Straftaten im Hauptbahnhof in Hannover begangen.

Was war passiert? Der Mann aus Wolfsburg öffnete in einer Drogerie gewaltsam eine Verpackung für eine Nagelschere und steckte die Schere ein. Ein Ladendetektiv sprach ihn daraufhin an und wurde umgehend durch den Langfinger mit Schlägen bedroht. Zusätzlich wollte er die Filiale, trotz mehrfacher Aufforderung, nicht verlassen, wie die Bundespolizeiinspektion Hannover mitteilt.

Der Mann weist sich aus – allerdings mit dem Reisepass eines anderen

Als die Bundespolizei eintraf, wies er sich mit einem Reisepass aus. Es handelte sich allerdings nicht um seinen Reisepass, sondern den eines anderen Mannes. Eine genaue Überprüfung brachte dann die wahre Identität des Mannes ans Licht. Der eigentliche Besitzer des Reisepasses sitzt zurzeit im Gefängnis.

Zusätzlich entdeckten die Beamten an seinem T-Shirt Beschädigungen durch das Heraustrennen der Diebstahlsicherung, wie die Polizei vermutet. Einen Kaufbeleg für das T-Shirt konnte der Mann nicht vorzeigen. Den Wolfsburger erwarten nun zahlreiche Ermittlungsverfahren – unter anderem wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruchs, Bedrohung, Missbrauchs von Ausweispapieren und Unterschlagung. Wie der Reisepass in die Hände des Mannes gelangt war, bleibt Bestandteil der Ermittlungen.

